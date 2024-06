(London) Les prisons de l’Ontario débordent de détenus. Pour faire face à ce problème, le solliciteur général Michael Kerzner a annoncé lundi que la province ajoutera plusieurs centaines de places dans l’ensemble du système.

Liam Casey La Presse Canadienne

La population carcérale de l’Ontario a augmenté au cours des 18 derniers mois. Les données obtenues par La Presse Canadienne grâce à la loi sur l’accès à l’information démontrent que la majorité des établissements ont dépassé leur capacité.

Au 30 septembre 2023, il y avait en moyenne 8889 personnes dans les prisons provinciales, soit bien au-delà de la capacité d’accueil de 7848 détenus. Dans l’ensemble, les prisons fonctionnaient alors à 113 % de leur capacité.

L’Ontario rouvrira deux centres de détention intermittente dans les prisons de Toronto et de London pour ajouter jusqu’à 430 lits d’ici 2026. La province ajoutera aussi 18 lits au centre de détention de Quinte à Napanee et 184 lits au nouveau complexe correctionnel de Brockville.

M. Kerzner a affirmé que 200 membres du personnel correctionnel, y compris des agents, des infirmières et du personnel de soutien, seront embauchés dans le cadre de l’expansion.

« Nous agrandissons et construisons des installations qui aideront le personnel de première ligne à faire leur travail de manière sûre et efficace, tout en augmentant la capacité de garder les délinquants violents et récidivistes hors de nos rues », a-t-il déclaré.

Le premier ministre Doug Ford s’est engagé en mars à construire davantage de prisons pour faire face à l’afflux de détenus. La grande majorité d’entre eux (81 %) sont présumés innocents et attendent leur procès.

La province construit actuellement une nouvelle prison de 345 lits à Thunder Bay au coût de 1,2 milliard. Le gouvernement Ford envisage également d’implanter une prison de 235 lits dans l’est de l’Ontario, mais ce projet s’est heurté à l’opposition de la population locale, qui ne veut pas que l’établissement carcéral soit construit sur des terres agricoles comme prévu.

Le syndicat représentant les travailleurs correctionnels réclame depuis longtemps plus de personnel, plus de ressources et plus de soutien en matière de santé mentale, alors que les prisons sont pleines à craquer et que la pénurie de main-d’œuvre a provoqué une crise des ressources humaines.

Les travailleurs correctionnels sont de plus en plus agressés, et les traumatismes liés au stress opérationnel et les problèmes de stress post-traumatique sont en augmentation. Les suicides parmi les agents correctionnels sont également en hausse, a indiqué le syndicat, qui a applaudi les projets d’expansion du gouvernement.

« Cet investissement dans le personnel et les infrastructures est un bon exemple du type de solution dont nous avons besoin pour assurer la sécurité des communautés, de notre personnel et de ceux qui vivent à l’intérieur de nos murs », a déclaré Chad Oldfield, porte-parole du Syndicat de la fonction publique de l’Ontario et agent correctionnel, dans un communiqué.

« Nous reconnaissons l’engagement continu du gouvernement de l’Ontario à soutenir le personnel correctionnel. Cela va certainement contribuer à donner au personnel en première ligne les outils supplémentaires dont il a besoin pour faire son travail en toute sécurité. J’espère que cela contribuera également à atténuer certains des problèmes de violence à l’encontre du personnel que nous constatons régulièrement. »