PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE

Le Tribunal administratif du travail précise qu’en vertu de l’entente entre la Société des traversiers du Québec et le syndicat des Métallos, une équipe régulière sera disponible sur le navire pour les voyages du 5 juin à 6 h 15 et 7 h 15, de même que le 6 juin à 6 h 30 et 8 h 15.