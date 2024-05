(Québec) Les crimes contre la personne augmentent beaucoup plus vite que la population dans la capitale. Cette tendance, qui s’observe à la grandeur du pays, confond les experts qui peinent à expliquer pourquoi le crime repart à la hausse au Canada après des décennies de baisse.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a dévoilé son bilan annuel mardi. Les policiers ont répertorié une hausse de tous les types de crime en 2023.

Les crimes contre la personne, les plus graves, ont encore augmenté l’année dernière. Le SPVQ en a répertorié 9019. Cette catégorie regroupe autant les meurtres que les agressions sexuelles, les voies de fait, les menaces, etc.

Cette hausse de 6,6 % en un an des crimes violents représente la troisième augmentation annuelle successive dans la capitale. En guise de comparaison, la population de Québec a augmenté d’à peine 3 % entre 2022 et 2023 selon des données préliminaires de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

Depuis 2019, année prépandémique, les crimes violents ont bondi de 38 % à Québec, selon des données du SPVQ recensées par La Presse. Ces crimes étaient pourtant restés stables – autour de 6500 annuellement – pendant des années avant la pandémie.

Québec n’est pas un cas à part. Montréal voit aussi depuis des années une hausse des crimes contre la personne, tout comme l’ensemble du pays.

« J’ai travaillé des décennies sur la baisse de la criminalité. Depuis quelques années je voyais que ça augmentait. Là, en regardant les chiffres récents, on ne peut pas nier qu’il y a une augmentation depuis 2014 », analyse Marc Ouimet, professeur retraité de l’École de criminologie de l’Université de Montréal.

« Il n’est plus question d’oscillation statistique, il y a une hausse de la violence assez forte », dit-il.

Des données de Statistiques Canada montrent en effet que les crimes contre la personne avaient atteint un sommet au pays en 1991. A suivi une baisse constante jusqu’à un creux de 736 crimes violents par 100 000 habitants en 2014. Leur nombre est passé à 932/100 000 habitants en 2022, dernière année disponible. Les crimes contre les biens ont suivi une augmentation similaire.

PHOTO FOURNIE PAR MARC OUIMET Marc Ouimet, professeur retraité de l’École de criminologie de l’Université de Montréal

« C’est un nouveau phénomène qui va un peu à l’encontre de toutes les théories qui expliquaient la baisse, il y a un problème réellement », commente M. Ouimet.

L’expert rappelle que la baisse du crime de 1991 à 2014 s’expliquait par plusieurs facteurs. Il cite le vieillissement de la population, le fait que les jeunes étaient plus occupés qu’avant, étudiaient plus longtemps, avaient des emplois plus facilement, le fait que les gens passaient beaucoup plus de temps à la maison, le développement de technologies qui augmentent les risques de détection des crimes, la disparition de l’argent liquide, etc.

« Mais ces facteurs sont encore vrais aujourd’hui », constate le professeur retraité.

Marc Ouimet ose une hypothèse : il cite la hausse de l’itinérance ou de la toxicomanie comme des pistes potentielles. « Mais je n’ai pas données, précise-t-il, c’est purement une hypothèse. »

Le SPVQ constate de son côté « une augmentation des interventions en santé mentale », selon sa porte-parole Sandra Dion.

Mme Dion rappelle qu’il y a eu une flambée de violence dans les groupes criminalisés l’année dernière dans la capitale. Elle constate aussi une explosion des vols de véhicules, « mais aussi un changement de comportements chez les suspects, alors que de plus en plus les voleurs sont téméraires vont foncer sur les policiers. »

« Il y a aussi beaucoup de consommations de drogue et d’alcool associées à des épisodes de voies de fait, dit-elle. Cette réaction est peut-être attribuable à la sortie de la pandémie. »