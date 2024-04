(Québec) Les visiteurs des Îles-de-la-Madeleine devront payer une redevance touristique de 30 $ par personne dès cet été. La municipalité assure que les sommes recueillies serviront à améliorer les infrastructures aux touristes, mais aussi à payer la gestion des déchets, lesquels se multiplient en saison haute.

Cette redevance est mise en place dans un contexte où les municipalités cherchent par tous les moyens à augmenter leurs revenus. Le gouvernement québécois leur a donné la possibilité de percevoir des redevances en 2017.

« Grâce au paiement de la Passe Archipel, les visiteurs soutiendront la préservation de l’environnement naturel de l’archipel et l’amélioration des infrastructures récréotouristiques », a assuré le maire des Îles, Antonin Valiquette, dans un communiqué diffusé jeudi.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Antonin Valiquette, maire des Îles-de-la-Madeleine

La redevance de 30 $ devra être payée par les visiteurs entre le 1er mai et le 14 octobre. Les résidents et les propriétaires de maison secondaire en sont exclus. Les enfants de 12 ans et moins aussi. Un maximum de 100 $ par famille a été décrété.

La municipalité fait valoir que puisque le séjour moyen aux Îles-de-la-Madeleine est en moyenne de 10 nuitées, la redevance « représente donc une somme de 3 $ par jour pour bénéficier de tout ce que les Îles ont à offrir ». L’archipel reçoit bon an mal an 70 000 touristes.

La perception de la taxe se fera sur une plateforme en ligne qui sera lancée le 1er mai. « Le visiteur acquittera sa Passe Archipel via une plateforme de paiement sécurisée générant un code QR de confirmation qui sera validé à la sortie du territoire », peut-on lire sur le site de la municipalité.

Qu’arrivera-t-il aux touristes récalcitrants ? La municipalité avertit qu’ils seront passibles d’une amende en vertu d’un règlement municipal. Le projet de règlement final pour la redevance doit être adopté lors d’une séance du conseil municipal la semaine prochaine.

Les sommes recueillies doivent être injectées dans un tout nouveau Fonds de gestion durable du territoire. Le Fonds servira à « assurer d’offrir des services et des infrastructures récréotouristiques de qualité sur un territoire fragile ».

La municipalité de Percé a aussi tenté de mettre en place une redevance touristique en vertu des nouveaux pouvoirs octroyés par Québec. La mesure a toutefois été contestée devant les tribunaux avec succès par des commerçants, qui étaient responsables de la percevoir.

La Cour supérieure avait décrété que les municipalités ne pouvaient faire percevoir la redevance par d’autres, à moins d’avoir leur accord. Or plusieurs commerçants de Percé s’opposaient à la redevance d’un dollar qu’on leur avait exigé de percevoir sur chaque tranche de 20 $ d’achats faits par des visiteurs.

Dans le cas des Îles, il semble que la mise en place d’une plateforme de paiement contourne cet écueil.