Le nombre de clients d’Hydro-Québec privés de courant électrique à cause du passage de la tempête de neige de la fin de semaine a considérablement diminué au cours de la nuit de lundi, mais il restait stable en matinée.

La Presse Canadienne

Peu avant le lever du jour, Hydro-Québec signalait que quelque 6300 de ses abonnés étaient privés de courant électrique. Un peu plus de 24 heures plus tôt, ce nombre s’élevait à plus de 121 000.

Vers 10 h 00 lundi, 184 pannes sévissaient encore sur le territoire de la société d’État, ce qui maintenait près de 32 000 de ses clients sans électricité. Les régions les plus affectées par ces pannes d’électricité étaient, dans l’ordre, celles de la Mauricie, de Québec et de l’île de Montréal.

Pour sa part, Environnement Canada signalait lundi que le pire de la tempête était passé pour plusieurs régions du sud, de l’ouest et du centre du Québec. Cependant, c’était au tour de régions situées plus à l’est d’être soumises à du mauvais temps, d’importantes précipitations de neige et du vent ayant été prévus pour la Gaspésie et la Côte-Nord.

Dans ces deux régions, une chute de 30 centimètres de neige était possible lundi, selon l’agence fédérale, qui a ajouté que des déferlements de vagues et des débordements côtiers pourraient aussi se produire, notamment à Rimouski, Sainte-Anne-des-Monts, Gaspé et Carleton-sur-Mer.

Un avertissement d’onde de tempête a également été lancé pour la région de Québec.