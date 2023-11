Les incendies de forêt historiques de l’été dernier ont eu un impact important sur la quantité de bois qu’il sera possible de récolter dans les prochaines années, particulièrement dans la région du Nord-du-Québec. Le Forestier en chef y appréhende d’ailleurs des « impacts sociaux importants » pour les communautés locales.

Chargé d’établir la possibilité forestière, soit la quantité de bois qu’il est possible de récolter dans les forêts publiques au Québec, le Forestier en chef, Louis Pelletier, a présenté mercredi une mise à jour de ses prévisions.

En temps normal, celles-ci sont établies pour une période de cinq ans, mais les incendies de forêt historiques qui ont ravagé la province l’été dernier ont obligé ses équipes à refaire leurs calculs.

En tenant compte des effets des incendies de forêt, le Forestier en chef recommande donc à Québec de diminuer de 619 400 m⁠3 par an la quantité de bois qui devrait être récoltée à l’échelle de la province, et ce, à compter du 1er avril 2024.

À l’échelle de la province, il s’agit d’une baisse d’environ 2 % du volume total de bois qui serait prélevée d’ici la fin de la période actuelle, en mars 2028.

Si ce volume semble peu élevé, le Forestier en chef entrevoit des « impacts sociaux importants » dans certaines régions particulièrement ravagées par les flammes, dont le Nord-du-Québec.

Environ 17 % de la superficie exploitable y a été affectée de telle sorte que Louis Pelletier recommande de diminuer d’environ 13 % la quantité de bois qui devrait y être récoltés.

« Pour certaines régions, ça fait mal »

« C’est une région qui est fortement dépendante de la transformation du bois, de l’aménagement forestier. [Quand] on regarde le 2 % au niveau provincial, ça peut sembler minime, mais quand on regarde l’endroit et la concentration des volumes, pour certaines régions, ça fait mal », a-t-il expliqué à l’occasion d’une séance d’information mercredi.

Pour les régions plus affectées comme le Nord-du-Québec, l’Abitibi-Témiscamingue et la Mauricie, le Forestier en chef explique attendre de « nouvelles informations » à venir dans les prochains mois et qui pourraient encore modifier ces prévisions dans les prochaines années.

En tout, 1,3 million d’hectares de forêt ont été affectés par les incendies de forêt l’été dernier au Québec, soit l’équivalent de la région de Lanaudière. De ce nombre, 920 000 hectares étaient considérés « sous aménagement forestier » et sont pris en compte par le Forestier en chef dans ses calculs du volume qu’il est possible d’exploiter.

Informé des recommandations du Forestier en chef mercredi, Québec a rapidement annoncé la création d’un comité spécial pour « soutenir les travailleurs, les communautés et les entreprises du secteur forestier concernées ».

Cer dernier « permettra d’accompagner les acteurs de la filière forestière les plus concernés par la récente modification de la possibilité forestière de manière à assurer la vitalité des régions touchées et le développement durable de nos forêts », explique la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina.