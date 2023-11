(Québec) Le député fédéral de Québec ne mâche pas ses mots devant la volte-face annoncée mercredi soir par le gouvernement Legault dans le dossier du transport collectif à Québec, qui constitue selon lui rien de moins qu’une « tentative de sabotage du projet de tramway ».

« Je suis triste et déçu de la volte-face annoncée mercredi. Cela fait maintenant plus de cinq ans que le gouvernement canadien a promis d’être au rendez-vous et appuie le projet de transport collectif moderne de la Ville de Québec », a réagi le ministre des Services publics et de l’Approvisionnement du Canada, Jean-Yves Duclos.

Dans un communiqué envoyé aux médias jeudi matin, M. Duclos rappelle que Québec est la seule ville de taille comparable au Canada sans réseau de transport collectif moderne.

« Malheureusement, en raison d’un manque de leadership en transport collectif pour Québec, notre capitale nationale est à risque de voir le plus grand investissement canadien de son histoire lui glisser entre les doigts, écrit le député de Québec. La tentative de sabotage du projet de tramway retarde encore davantage la modernisation de notre transport collectif et en augmentera les coûts. »

Le premier ministre François Legault a annoncé mercredi qu’il refusait la proposition du maire de Québec. Bruno Marchand voulait sauver son projet de tramway miné par l’explosion des coûts en se passant de consortium. Le maire Marchand avançait pouvoir réaliser le tramway de 19 km pour 8,4 milliards.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE X DE FRANÇOIS LEGAULT François Legault a rencontré le maire Bruno Marchand mercredi pour lui annoncer qu’il remisait son projet de tramway et repartait à l’étape des études.

Le gouvernement a plutôt choisi de confier un mandat à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) de « nous arriver avec le meilleur projet structurant pour la Ville de Québec » à juste coût.

Le maire Marchand s’est dit déçu. La Ville de Québec travaillait depuis plus de cinq ans sur ce tracé de 19 km, présenté une première fois au printemps 2018 par l’ancien maire Régis Labeaume. Il devait alors coûter 3,3 milliards.

La ministre des Transports du Québec, Geneviève Guilbault, avait accusé dans les derniers jours Jean-Yves Duclos de s’attribuer le beau rôle, en soutenant publiquement le plan B du maire Marchand sans pour autant garantir le financement fédéral pour un projet maintenant estimé à 8,4 milliards. Rappelons que Québec devait financer 51 % du projet, Ottawa 40 % et la Ville les 9 % restants.

Le ministre Duclos avait assuré qu’un nouveau programme fédéral en infrastructure serait en mesure de combler ces sommes.

« Je continue d’offrir au gouvernement du Québec et à la Ville de Québec ma pleine collaboration pour aider à mettre en place un réseau de transport moderne digne de notre capitale nationale », a assuré le député fédéral de Québec jeudi matin.