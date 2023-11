(Québec) La Ville de Québec et les gouvernements ont déjà investi 527 millions de dollars dans le projet de tramway désormais en péril, a révélé Bruno Marchand jeudi. Le maire a par ailleurs indiqué qu’il n’avait nullement l’intention de démissionner même si la CAQ lui a retiré d’entre les mains le projet de transports structurant de la capitale.

« Ce matin aux approvisionnements de la Ville, le téléphone a failli exploser. Tout le monde appelait : “on continue, on ne continue pas ? » », a indiqué le maire de Québec, qui a rencontré les journalistes au lendemain de la décision du gouvernement Legault de confier à la Caisse de dépôt et placement (CDPQ) la mission de revoir le projet de tramway.

« Les gens demandaient : “Qu’est-ce qui arrive avec les appels d’offres, les travaux prévus l’été prochain, le déboisement commencé, le bureau de projet, les salaires, les expropriations… ?” »

La décision de Québec de retirer à la municipalité la gestion de son propre projet de transport en commun a semblé prendre tout le monde par surprise à l’hôtel de ville.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Bruno Marchand

La Ville a entamé depuis des mois de nombreux travaux en prévision de ce projet qui semblait sur les rails. Ce sont donc 527 millions qui ont déjà été dépensés ou engagés par la Ville. Mais ce chiffre pourrait encore gonfler, a prévenu le maire, et se situera entre 527 et 900 millions en bout de course.

« Il y a des travaux à réaliser dans les prochains mois, pour lesquels on s’est engagés à payer la somme dans la soumission », a indiqué le maire. « On ne va pas dire aux gens : on arrête de vous payer, laissez le trou là et bonne chance aux citoyens du coin. »

La Ville avait par exemple réaménagé certaines artères en vue de l’arrivée du tramway, déplacé des égouts, des réseaux filaires, payé des expropriations, etc.

Or, la décision du gouvernement Legault pourrait signer l’arrêt de mort de ce projet et de son tracé. Québec a confié le mandat à la CDPQ de « nous arriver avec le meilleur projet structurant pour la Ville de Québec ».

Est-ce que ce demi-milliard, ou plus, sera jeté à la poubelle si le projet change ? Pas entièrement, fait remarquer le maire. « Il y avait des travaux nécessaires dans certains cas. Mais d’autres ne l’étaient pas, ils l’étaient pour le tramway. »

Ces dépenses étaient presque toutes assumées par le gouvernement du Québec. « La Ville effectue régulièrement des réclamations auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable, selon les termes de la convention d’aide financière », indique un porte-parole de la Ville.

Le maire Marchand indique que ces centaines de millions déjà dépensés et les possibles pénalités avec le fournisseur de matériel roulant Alstom sont maintenant l’entière responsabilité du gouvernement Legault. C’est le gouvernement qui a « repris le ballon » de ce projet.

« On a discuté avec les ministres de tout ce que ça entraîne, cette décision, et ils vont devoir prendre des décisions. Maintenant, ils sont porteurs du ballon, le gouvernement a pris le ballon. J’ai été très clair avec le premier ministre, on ne le divise pas en deux. »

Marchand maintient le flou sur son avenir

Le maire de Québec a par ailleurs indiqué qu’il n’entendait pas démissionner.

« Non, jamais vous n’allez me voir démissionner. Oubliez ça. S’il y en a qui le souhaitent, oubliez ça, a-t-il dit. Les gens m’ont fait confiance pour quatre ans. C’est sûr que je me rends au bout de mon temps. »

Bruno Marchand, qui refuse de dire s’il va se représenter en 2025 à la mairie de Québec, a ajouté « qu’il y aura un après » pour lui. « Ne préparez pas les funérailles trop vite. »