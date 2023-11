(Chapais) Après un été « essoufflant », marqué par sa gestion de la crise des incendies de forêt, la mairesse de Chapais Isabelle Lessard annonce sa démission en raison d’un syndrome de stress post-traumatique. La plus jeune mairesse de la province déplore d’ailleurs le manque de ressources disponibles pour les élus dans de pareilles situations.

« Les dures semaines vécues en juin dernier lors des incendies de forêt ont entraîné des répercussions non négligeables sur ma santé et je dois prendre le temps nécessaire pour guérir », écrit-elle dans sa lettre de démission.

Mme Lessard était en arrêt de travail depuis le 13 septembre, une pause qui aurait normalement dû lui permettre « de revenir en force », explique-t-elle.

« Cependant, réalistement, d’un point de vue médical et personnel, la meilleure décision pour ma santé ainsi que pour la municipalité de Chapais est que je laisse place à un nouveau maire », soutient la jeune femme, qui vit avec des troubles d’anxiété depuis l’adolescence.

Elle s’était fait connaître par une bonne partie du Québec cet été pour sa gestion quotidienne des incendies de forêt, alors qu’une partie importante des quelque 1500 habitants de Chapais avaient été forcés d’évacuer. « La panique s’est installée. Les gens se sont dit que le feu était en train de foncer sur nous aussi. Tout le monde était inquiet, y compris moi », avait expliqué la mairesse à La Presse en juin.

Mme Lessard travaillait alors en moyenne 16 heures par jour. Deux fois par jour, elle s’entretenait avec des responsables de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) pour connaître l’évolution des incendies. Et en début de soirée, elle s’adressait à ses concitoyens pour leur présenter le portrait de la situation via Facebook.

Un système à changer

Sa démission sera effective à compter du 17 novembre. Il reste donc un peu moins de deux semaines avant la fin de son mandat, ce qui suggère qu’une élection devra être organisée à Chapais prochainement. Aux élections municipales de novembre 2021, Isabelle Lessard avait été élue sans opposition.

Dans une longue publication sur ses réseaux sociaux, Mme Lessard ajoute que « l’été que nous venons de vivre a été essoufflant ».

« Je ne suis pas la seule à en avoir ressenti les conséquences. Certaines raisons me rendaient probablement plus à risque de développer un syndrome de stress post-traumatique, certes, mais il serait plus que temps de normaliser ces choses-là. En 2023, je ne crois pas que ce soit à nous de changer, mais bien au système de le faire », implore-t-elle, non sans émotion.

Malgré tout, la mairesse sortante affirme avoir encore envie de mener « beaucoup de batailles », mais « différemment », quand ce sera le moment. « Je suis consciente que cette annonce en décevra quelques-uns, et en réjouira peut-être d’autres, qui sait, mais chose certaine, je ne remercierai jamais assez tous les citoyens qui ont cru en moi », souligne-t-elle.