PHOTO DARREN HULL, AGENCE FRANCE-PRESSE

En conférence de presse mardi matin, le chef des pompiers Jason Brolund a estimé que le nombre total de structures complètement ou partiellement détruites à West Kelowna et dans la communauté autochtone de Westbank serait inférieur à 90 – moins de 70 à West Kelowna et moins d’une vingtaine à Westbank. Il estime par ailleurs que les pompiers ont sauvé plus de 3000 bâtiments.