La pluie torrentielle qui s’abat sur plusieurs régions du Québec depuis hier a forcé l’évacuation d’environ 250 résidences jusqu’ici, un chiffre appelé à grimper dans les prochaines heures.

« On a des bris de chemin, des routes qui sont sectionnées, des ponceaux qui cèdent, et ça mène à des résidences isolées, et donc à des évacuations », a indiqué un porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Joshua Ménard-Suarez, mardi.

La majorité des dégâts et des évacuations se concentre dans les régions situées dans le corridor du système dépressionnaire, soit en Estrie (Bury, Potton, Sherbrooke), dans le Centre-du-Québec (Victoriaville), en Mauricie, dans la Capitale-Nationale (Sainte-Brigitte-de-Laval, Beaupré, Saint-Raymond, Saint-Urbain) et dans Chaudière-Appalaches.

PHOTO MAXIME PICARD, LA TRIBUNE Plusieurs cours d’eau de la région estrienne ont gonflé rapidement, comme ici la rivière Magog au centre-ville de Sherbrooke.

Environnement Canada avait diffusé lundi des alertes de pluies torrentielles pour ces régions et plusieurs autres.

Puisqu’on ignore encore où les précipitations vont se concentrer dans les prochaines heures, il est difficile de dire si la situation de plusieurs rivières sous surveillance pourrait s’aggraver, explique Joshua Ménard-Suarez.

« Les municipalités, au fur et à mesure que la journée avance, elles vont accumuler les observations sur leur territoire. Plus elles vont être au courant de ce qui se passe chez elles, plus ça se pourrait que le chiffre des évacuations augmente », ajoute-t-il.

État d’urgence à Sainte-Brigitte-de-Laval

Vers 11 h 30, la municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval, au nord de Québec, a déclaré l’état d’urgence local pour une période de 48 heures « en raison de l’évacuation de résidants suite aux inondations en cours et la nécessité de relocaliser temporairement ceux-ci dans des lieux d’hébergement ».

PHOTO PATRICE LAROCHE, LE SOLEIL Le niveau de la rivière Montmorency continue de monter à Sainte-Brigitte-de-Laval.

Plus tôt dans la journée, la municipalité rapportait qu’environ 225 résidences étaient évacuées, soit approximativement 520 personnes.

De son côté, la Société des établissements de plein air du Québec (SEPAQ) a annoncé la fermeture de plusieurs de ses campings dans la région de Charlevoix, dont ceux du Pin-Blanc et de l’Équerre, tous deux situés au parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie.

L’accès au sentier de l’Acropole-des-Draveurs est aussi interdit pour la journée dans ce dernier secteur, tout comme celui du parc national de la Jacques-Cartier.

La rivière Saint-François sous surveillance

Les importantes quantités de pluie qui sont tombées en Estrie depuis lundi ont fait augmenter en flèche le niveau de la rivière Saint-François, qui traverse notamment le centre-ville de Sherbrooke.

Mardi, les autorités municipales de Sherbrooke signalent que le niveau de la rivière a atteint 19,5 pieds. Par conséquent, le cours d’eau est sous la haute surveillance de l’Organisation municipale de sécurité civile (OMSC).

PHOTO TOMMY BROCHU, LA TRIBUNE La rivière Saint-François, à Sherbrooke

Les autorités signalent que le camping de l’Île-Marie de Sherbrooke, situé sur les berges de la rivière Saint-François, de même que le garage municipal ont été évacués. Des voies de circulation ont été fermées à la circulation, notamment la bretelle du boulevard des Grandes-Fourches Sud en direction de la rue Galt.

La Ville de Sherbrooke affirmait mardi matin qu’elle procédait à des premières évacuations préventives dans certaines rues à proximité de la rivière. En tout, environ 296 résidants ont ainsi dû quitter leur domicile.

À l’aube mardi, Environnement Canada a publié un avertissement de pluie pour la région de Sherbrooke. L’agence fédérale prévoyait alors de 15 à 25 millimètres de pluie supplémentaires d’ici l’heure du midi, mardi.

Environnement Canada ajoutait que de telles précipitations combinées à celles déjà reçues étaient inhabituellement élevées et qu’elles risquaient de causer des crues soudaines, des inondations, des glissements de terrain et des accumulations d’eau sur les routes.

La rivière Saint-François prend ses origines dans le Grand Lac Saint-François et traverse de nombreuses municipalités, y compris Windsor, Richmond et Drummondville avant de se jeter dans le fleuve Saint-Laurent.

Avec La Presse Canadienne