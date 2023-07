Les recherches se poursuivent dimanche à Rivière-Éternité, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, où au moins deux personnes ont été emportées par l’eau et manquent toujours à l’appel. Des crues éclair et des pluies diluviennes ont frappé samedi la région, qui a aussi été placée sous une alerte de tornade.

« On est sur le terrain depuis déjà quelques heures. Il y a des embarcations nautiques, des quads, un hélicoptère et un groupe de plongeurs qui participent à l’effort », a indiqué dimanche le sergent Hugues Beaulieu de la Sûreté du Québec, le porte-parole du corps policier dépêché dans la région.

Il soutient que la priorité des troupes policières, pour dimanche, sera notamment d’examiner l’ensemble des berges de la rivière. « On est aussi sur l’eau avec des sonars présentement pour tenter de localiser les deux personnes », a assuré M. Beaulieu.

De nombreux affaissements de terrain ont criblé samedi la route 170, reliant le Saint-Laurent au lac Saint-Jean, qui a été fermée peu après. Le courant a même emporté certaines résidences, forçant la Ville de Rivière-Éternité à déclarer l’état d’urgence en soirée sur sa page Facebook. Plus de 130 personnes ont été évacuées jusqu’ici.

Au total, trois personnes qui étaient descendues de leur véhicule pour enlever des débris de la rue Notre-Dame ont été emportées par la rivière Éternité. Celle-ci venait de déborder de son lit et le terrain s’est affaissé au même moment, a indiqué le sergent Beaulieu. Un quinquagénaire a été retrouvé peu après, mais les deux autres personnes manquent toujours à l’appel.

En début de journée, dimanche, une rencontre a eu lieu entre des représentants du gouvernement, de la Ville de Rivière-Éternité et de la Sûreté du Québec. Les autorités se disent notamment rassurées par le fait que le niveau de l’eau a quelque peu diminué depuis samedi soir. Tout près de 130 millimètres de pluie étaient tombés en moins de deux heures.

Quelques jours de travaux

Une équipe géotechnique du ministère des Transports a par ailleurs été envoyée sur place pour appuyer la municipalité et y réaliser divers chantiers et inspections. « Nos équipes sont déjà sur place pour les travaux de la route 170, mais considérant les dommages, quelques jours seront requis », a précisé dimanche la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, sur Twitter. La veille, elle avait évoqué des « dégâts importants ».

« La route 170 demeure fermée aujourd’hui dimanche et peut-être au-delà. Des travaux importants sont en cours afin de rétablir le plus rapidement possible une circulation sécuritaire », a aussi affirmé le ministère des Transports.

« Nous poursuivons les évacuations avec la Sécurité publique », a aussi persisté Mme Guilbault. En début de journée, une centaine de personnes étaient toujours isolées sur un terrain de camping, mais devaient être évacués par voie aérienne ou par VTT.

Sur les ondes de LCN, dimanche, la ministre responsable de la région, Andrée Laforest, a de son côté indiqué que la sécurité sera la clé avant de penser à réintégrer les évacués, voire de rouvrir la route. « On le souhaite, mais il faut que ce soit sécuritaire. La route s’est affaissée à deux endroits, donc elle est complètement impraticable. […] Il faut reconstruire sur du solide, alors ce sont les analyses qui vont déterminer la suite des choses », s’est-elle limitée à dire.

PHOTO SOPHIE LAVOIE, LE QUOTIDIEN La ministre responsable de la région, Andrée Laforest, sur place samedi

Des centres de services aux sinistrés ont notamment été ouverts à L’Anse-Saint-Jean et à Saint-Félix-d’Otis, des municipalités voisines, a également rappelé Mme Laforest. Des visiteurs du parc national du Fjord-du-Saguenay, eux, ont vu leur réservation annulée par mesure de sécurité.

Il y a un mois, les résidants de la rue Notre-Dame, qui relie Rivière-Éternité au parc national du Fjord-du-Saguenay, avaient également été évacués en raison d’un incendie de forêt. L’école primaire Marie-Médiatrice avait aussi dû fermer ses portes le 1er juin pour la même raison.

Avec Lila Dussault, La Presse