La Ville de Val-d’Or a annoncé mardi soir l’évacuation « pour une durée indéterminée » de trois de ses secteurs en raison d’un important incendie de forêt redevenu « hors de contrôle ».

Les secteurs concernés sont ceux du lac Gueguen, du lac Matchi-Manitou et du lac Villebon. Les personnes qui y résident doivent obligatoirement évacuer les lieux à compter de 19 h.

La Ville dit devoir prendre cette décision en raison de l’évolution du feu 297 qui serait à nouveau « hors de contrôle », selon les informations transmises par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

Selon le site internet de cette dernière, la superficie de cet incendie, situé à l’est de la ville et qui aurait débuté le 1er juin en raison de la foudre, s’élèverait maintenant à 19 506 hectares. Il était jusqu’à tout récemment considéré comme « contenu ».

La ville de Val-d’Or prévient que son service de sécurité incendie sera présent à la sortie du chemin Chimo pour compléter un registre des personnes évacuées. Les personnes qui ne peuvent se rendre sur places sont tout de même appelées à s’enregistrer auprès des autorités municipales en appelant au 819 824-9613 poste 0 ou à l’adresse : communications@ville.valdor.qc.ca.

Une deuxième évacuation

« Que vous soyez résidents permanents ou saisonniers (chalets ou campements), vous devez donner les noms des occupants, l’adresse concernée par l’évacuation, un numéro de téléphone, l’adresse de l’endroit où vous êtes présentement et la confirmation de votre évacuation », explique-t-on.

Pour les citoyens des autres secteurs, la situation demeure inchangée. « La SOPFEU indique qu’aucun incendie de forêt ne menace actuellement le territoire urbain de la ville de Val-d’Or », indique la ville.

Pour les secteurs évacués, il s’agit de la deuxième opération du genre en quelques semaines. Le 3 juin dernier, la ville avait déclaré l’état d’urgence en raison de la mauvaise qualité de l’air et deux incendies non maîtrisés situés à proximité qui avaient forcé leurs évacuations, en plus des secteurs de Louvicourt et du lac Wyeth.