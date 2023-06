La situation des incendies de forêt risque de se « fragiliser » davantage cette semaine en raison de l’absence de la pluie, a prévenu dimanche la SOPFEU, en n’excluant pas de nouvelles évacuations. À Lebel-sur-Quévillon, le retour à la maison des résidants pourrait être de courte durée, le maire Guy Lafrenière ayant averti qu’il faudra « être prêts à évacuer à nouveau ».

« On vous confirme que selon tous les modèles en vigueur, effectivement on va avoir une semaine difficile pour l’Abitibi, le Nord-du-Québec et la Côte-Nord notamment, où on n’annonce aucune précipitation significative et des chaleurs quand même assez importantes », a expliqué dimanche la sous-ministre associée à la sécurité civile, Katia Petit, en point de presse à Québec.

Elle soutient que « de façon générale, ça va fragiliser la situation dans les régions qui étaient déjà touchées de près ou de loin par les incendies de forêt », ce qui inclut également le Saguenay–Lac-Saint-Jean. « Les citoyens qui sont dans les régions touchées ou plus à risque doivent se tenir prêts au courant de la semaine à évacuer, avec de courts préavis », a persisté Mme Petit, en conseillant aussi aux entreprises forestières « d’avoir leurs plans d’évacuation des employés à jour et prêts à être déployés ».

À ce jour, 112 incendies sont en activité, dont 92 en zone intensive. Quelque 1400 pompiers combattent actuellement les feux, assistés de 19 avions-citernes.

« Particulièrement mercredi, jeudi et vendredi, on s’attend sur la forêt boréale et résineuse du nord du Québec à des indices d’intensité de classe 5 et 6, donc des intensités très élevées et extrêmes pour l’ensemble du territoire », a de son côté avancé le conseiller stratégique à la SOPFEU, Sylvain Tremblay.

Québec appelle les citoyens à continuer de respecter les consignes, dont l’interdiction des feux à ciel ouvert, pour « éviter d’empirer la situation ». « On est à regarder quels sont les incendies les plus susceptibles de redevenir hors contrôle. […] On ne peut pas vous garantir que les feux actuellement contenus ne redeviendront pas hors de contrôle », a ajouté M. Tremblay.

Lebel-sur-Quévillon réintégré, mais…

Dès samedi soir, le maire de Lebel-sur-Quévillon, Guy Lafrenière, avait prévenu que la réintégration des résidants prévue dimanche pourrait être de courte durée. « Comme il n’y a pas de pluie et qu’aucune pluie n’est prévue avant le dimanche 25 juin, l’indice d’inflammabilité est déjà très élevé. Il augmentera encore dans les prochains jours et sera à l’extrême », a-t-il reconnu dans une courte vidéo.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Après une évacuation qui a duré plus de deux semaines, les 2000 résidants de Lebel-sur-Quévillon peuvent enfin commencer à retourner chez eux à compter dimanche, quoiqu’un revirement de situation pourrait perturber leurs plans.

N’empêche, les résidants qui le souhaitent pourront tout de même revenir dans leur domicile dimanche. « Cependant, vous devez savoir qu’un nouvel avis d’évacuation pourrait survenir à tout moment. À votre retour, vous devez être prêts à évacuer à nouveau », a clairement signalé le maire.

« Pour les personnes qui ont de la famille ou un endroit où il est possible de rester encore quelques jours, nous vous conseillons de ne pas revenir immédiatement », a encore insisté M. Lafrenière, conseillant à ses concitoyens évacués se trouvant à Senneterre de s’adresser aux élus municipaux.

Joint par La Presse, le maire Lafrenière a dit s’attendre à ce qu’environ les deux tiers de ses concitoyens rentrent tout de même à la maison dimanche. « Là-dessus, cela dit, il y en a beaucoup qui vont passer la journée et repartir ce soir ou demain. Ils viennent chercher certaines choses et quittent ensuite », a expliqué l’élu, en assurant que les services essentiels seront tout de même disponibles.

D’ailleurs, les écoles Boréale et La Taïga ont confirmé dimanche qu’elles ne rouvriront pas leurs portes à Lebel-sur-Quévillon, par mesure de sécurité. « Il y a des jeunes qui sont très anxieux, des adultes aussi. Leur faire vivre une telle situation, je trouve, ne serait pas très responsable de notre part », a notamment illustré le directeur de l’école La Taïga, Daniel Provencher, sur les ondes de RDI dimanche.

Pour la suite, son groupe se dit en « discussions avec le ministère » au sujet des examens de fin d’année. « Nous avons des doléances de plusieurs parents à l’effet que ça ne fait pas de sens de passer des épreuves considérant l’état mental de certains jeunes qui sont fragilisés. Mais on nous dit que ces épreuves sont obligatoires et seront remises à des dates ultérieures. On est dans le néant », a déploré M. Provencher, pour qui « asseoir les jeunes devant des épreuves ministérielles, ce n’est franchement pas une bonne idée ».

Un feu fusionné

À ce jour, le feu 344, situé au sud de Lebel-sur-Quévillon, a touché plus de 378 000 hectares. « Il est maintenant fusionné avec cinq autres feux », a précisé le maire. « C’est un immense feu, c’est vraiment gros. Il faut se préparer au cas où ça vire mal. »

Les citoyens qui choisiront tout de même de rentrer chez eux devront suivre certaines des consignes mises en place pour des raisons de sécurité, alors que les pompiers combattent toujours les incendies de forêt dans la région. On demande aux citoyens qui arriveront de Senneterre ou de Chibougamau de prendre la route à partir de 9 h dimanche. Les autres doivent attendre à 11 h avant d’amorcer leur périple.

Seuls les citoyens seront permis sur les lieux et ils devront s’identifier à des points de contrôle. Il sera permis toutefois pour un membre de la famille d’aider un proche. Tous les services ont été rétablis, mais il faudra laisser couler l’eau du robinet au moins 10 minutes avant de la consommer.

Avec La Presse Canadienne