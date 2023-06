Des centaines de déplacés des incendies de forêt pourront retrouver leur domicile dans les prochains jours, voire les prochaines heures, a annoncé le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, lundi. À Lebel-sur-Quévillon, un incendie reste toutefois « immensément important ».

Le ministre Bonnardel s’est quand même voulu rassurant pour « Lebel », la ville de la Jamésie. Le feu au nord-est de la municipalité est contenu et les vents s’avèrent favorables lundi. Les citoyens qui sont évacués depuis 10 jours devront toutefois prendre leur mal en patience.

« Le souci à Lebel-sur-Quévillon avec cet immense feu sur le territoire, c’est l’usine Nordic Kraft. Dans le secteur, on peut dire que c’est à cause de cette usine que l’on doit prendre toutes les précautions nécessaires », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à La Sarre. L’importante usine de pâte abrite notamment des produits chimiques.

À l’inverse, le ministre espère annoncer de « bonnes nouvelles » aux citoyens de Normétal, Saint-Lambert, Beaucanton et Val-Paradis, très prochainement, en Abitibi. Il a toutefois précisé que ce sont les municipalités, avec l’aval de la SOPFEU, qui auront le dernier mot et autoriseront les citoyens à retrouver leur maison.

Les précipitations, prévues dans les prochaines heures, vont donner un coup de main aux pompiers forestiers que le ministre appelle les « combattants du feu ». De la pluie est prévue pour l’Abitibi d’ici lundi soir ou mardi matin et les précipitations devraient durer de 26 à 48 h.

Des orages sont toutefois attendus dans les prochains jours, a prévenu Environnement et Changement climatique Canada, dans une conférence de presse distincte, lundi matin.

« Même si ce n’est jamais le fun en été, on va se souhaiter quelques averses et même de la pluie en continu pour 36-48h. Cela va donner un peu d’espoir aux gens et surtout nous permettre de combattre encore plus fortement », a dit le ministre Bonnardel.

Le ministre a précisé que la situation dans l’est du pays, comme à Sept-Îles, s’est grandement améliorée dans les derniers jours. La qualité de l’air est aussi meilleure quoique les personnes avec des problèmes de santé devraient toujours réduire leurs activités à l’extérieur, a-t-il dit.

Le ministre de la Sécurité publique estime que les incendies de forêt coûteront plusieurs dizaines de millions de dollars à l’état. Il a mentionné qu’un post-mortem sera nécessaire à la fin de la saison, notamment pour décider si des tranchées permanentes devront être aménagées autour de chaque ville et village bordé de forêts.

« À date, on a gagné le combat. Ça n’a pas été simple pour les gens, mais on a gagné le combat. Il n’y a pas de blessés, pas de décès et aucune résidence principale au Québec n’a brûlé », a fait savoir le ministre, précisant que le combat pourrait durer tout l’été.

L’avis d’évacuation levée à Chibougamau

Présent lors de la conférence de presse, le ministre responsable de la région de l’Abitibi-Témiscamingue, Mathieu Lacombe, a d’ailleurs dû se défendre pour son absence de la place publique depuis le début de la crise des incendies de forêt. « Je ne pense pas que dans une crise comme celle-là que c’est une bonne idée de multiplier les porte-parole. Je pense aussi qu’on doit regarder le travail gouvernemental dans son ensemble pas seulement individuellement », a-t-il fait valoir.

À Chibougamau, les 7500 citoyens ont reçu l’autorisation, lundi, de réintégrer leur maison. Ils avaient dû quitter en soirée, il y a six jours.

La route 167 a été rouverte à la circulation à 8 h du matin et les premiers véhicules ont été escortés par des patrouilles de la Sûreté du Québec. La circulation est restée fluide contrairement à mardi soir quand la ville a été évacuée. Les citoyens avaient mis plus de sept heures pour rejoindre Roberval alors que le trajet prend normalement trois heures.

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a également décidé de modifier l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt, lundi, compte tenu des conditions météorologiques qui ont évolué dans les régions situées au sud du fleuve Saint-Laurent.

L’interdiction demeure dans le Nord-du-Québec, sur la Côte-Nord, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, en Abitibi-Témiscamingue, dans les Laurentides, dans Lanaudière, entre autres.

Le MRNF a également annoncé la levée partielle de l’interdiction d’accès en forêt sur les terres du domaine de l’État dans certaines régions.