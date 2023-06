Incendies de forêt

Un programme d’indemnisation pour les évacués annoncé vendredi

(Roberval et Québec) Il y a 137 incendies de forêt qui brûlent à travers la province jeudi, mais trois d’entre eux sont plus préoccupants, à Normétal, Chibougamau et Lebel-sur-Quévillon. Le gouvernement du Québec annoncera vendredi un programme d’indemnisations pour les citoyens et les municipalités affectés par les incendies de forêt, et il aura de l’aide de pompiers américains.