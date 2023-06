(Roberval et Québec) Il y a 137 incendies de forêt qui brûlent à travers la province jeudi, mais trois d’entre eux sont plus préoccupants, à Normétal, Chibougamau et Lebel-sur-Quévillon. Le gouvernement du Québec annoncera vendredi un programme d’indemnisations pour les citoyens et les municipalités affectés par les incendies de forêt, et il aura de l’aide de pompiers américains.

« Les gens de la sécurité publique ont fini leur travail. Je devrais être capable d’ici demain [vendredi] faire un conseil des ministres spécial pour dès demain [vendredi] annoncer les per diem donnés aux gens évacués », a affirmé le premier ministre François Legault jeudi en point de presse.

Peu avant, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, en visite à Roberval, avait voulu rassurer les 13 500 personnes évacuées à ce jour. « On est conscient des difficultés que plusieurs personnes vivent comme celles qui ont perdu leur emploi dans le domaine forestier ou ouvrier. On est conscient des dépenses extraordinaires des municipalités », a souligné M. Bonnardel.

« On ne va abandonner personne », a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse à Roberval, où un centre a été aménagé pour accueillir les réfugiés de Chibougamau.

Waswanipi

Car les milliers de personnes déplacées en raison des incendies ne pourront probablement pas retrouver leur domicile d’ici mardi, a souligné François Legault. Des membres de la communauté crie de Waswanipi se sont ajouté aujourd’hui à ces réfugiés des feux, près de 800 d’entre eux vont à Québec pour éviter d’être enclavés par les incendies.

On est confiant que ça va être stable pour les deux prochains jours, mais c’est peu probable que les gens puissent retourner à la maison avant mardi. Les prévisions [météorologique] sont toujours les mêmes. François Legault

De son côté, François Bonnardel a également fait le point sur les incendies qui font rage à travers la province. Le feu numéro 334, à 15 kilomètres de Chibougamau, n’a pas beaucoup progressé depuis mercredi grâce à une température plus basse et une humidité plus importante.

Une tranchée de 40 mètres de largeur a été construite d’un côté de la ville pour la protéger du feu. Il n’y a pas eu de coupures des services de communications dans le secteur, malgré les craintes.

« Normétal, on a eu une crainte et on a encore des craintes aujourd’hui. Le feu est à plus ou moins 500 mètres. Les combattants sont sur le terrain. Et le feu ne progresse pas », a ajouté M. Bonnardel.

À Lebel-sur-Quévillon, l’incendie a progressé d’une quinzaine de kilomètres. Il se trouve à 15 km au nord de la ville.

PHOTO PLANET LABS PBC Image satellite des feux de forêt à l’est de Lebel-sur-Quévillon, le 6 juin

La météo n’a d’ailleurs rien d’encourageant pour ces trois municipalités qui luttent contre les incendies, a ajouté le ministre. Très peu de précipitations sont attendues dans les prochains jours. Les températures devraient même monter légèrement pendant le week-end, ce qui accentuera le niveau de sécheresse.

Sur les 137 feux, 35 sont actuellement combattus par les pompiers. Près de 800 « combattants du feu » travaillent dans les forêts, une dizaine d’avions et une dizaine d’hélicoptères sont dans les airs. Aussi, 80 militaires seront envoyés à Chapais et dans l’ouest de l’Abitibi, vendredi.

Renforts américains

Avec l’ajout de sapeurs français, il y a maintenant 750 pompiers qui combattent les flammes au sol. Le Nouveau-Brunswick doit envoyer prochainement 50 autres pompiers. Les renforts du Portugal, de l’Espagne et du Mexique doivent arriver d’ici le 12 juin. C’est sans compter l’aide américaine : le président des États-Unis Joe Biden a annoncé en matinée l’envoi de 600 pompiers au Canada, et particulièrement au Québec.

« Il n’y a pas de blessés depuis plus d’une semaine. Il n’y a pas de décès. Il n’y a aucune résidence qui a brûlé présentement sur le territoire du Québec. C’est un travail qui est colossal », a affirmé le ministre. Il a toutefois admis que des chalets et des camps de chasse ont été détruits par les flammes, mais a dit ne pas connaître le nombre.

Ce sont 13 500 personnes qui sont actuellement évacuées au Québec. Aucune autre évacuation n’est prévue à court terme, a affirmé le ministre, ce à quoi la mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, a répondu : « Touchez du bois, monsieur le ministre ».