La communauté crie de Mistissini n’évacuera pas ses concitoyens, assurant plutôt que ceux-ci sont « en sécurité ». À François Legault, qui avait demandé une évacuation plus tôt mercredi, le chef Michael Petawabano rétorque que le premier ministre du Québec « ne dirige pas notre communauté ».

« Je comprends que Legault a parlé. […] Mais Legault ne dirige pas notre communauté, la communauté est dirigée par le leadership ici, nous prenons les décisions. S’il y a un danger, nous vous informerons », a martelé M. Petawabano lors d’une allocution tenue à la radio et sur les réseaux sociaux, en après-midi.

Quelques heures avant, François Legault avait pourtant laissé entendre que les résidants de la communauté devront quitter. « On demande d’évacuer Mistissini aujourd’hui. Il y a un risque. On va prendre le temps de le faire comme il faut. […] On continue d’avoir un risque de feu qui se propage en Abitibi. On continue de garder Normétal évacué. Il y a aussi Senneterre où on commence à faire des évacuations », avait-il indiqué.

Interrogé à savoir s’il avait discuté avec les autorités cries, M. Legault avait toutefois été prudent. « On est en train de discuter des différentes alternatives avec le chef des Cris là-bas. On devrait être capable d’annoncer ça au cours des prochaines heures, parce qu’on veut s’assurer que le plan fait l’affaire aussi de la communauté crie », avait-il dit.

Mais le chef Petawabano, lui, assure que l’évacuation ne se fera pas à court terme. « Il n’y a pas de danger. Nous sommes en sécurité. Nous n’évacuons pas pour le moment. Nous vous prions de rester calme », a-t-il lancé.

« Nous continuons de surveiller la situation, en travaillant très étroitement avec la SOPFEU qui est ici tous les jours, en évaluant la situation et en utilisant tous les outils disponibles », a renchéri M. Petawabano. Son administration commencera néanmoins à examiner des options pour déplacer les « personnes vulnérables », comme des femmes enceintes ou des résidents avec des problèmes respiratoires, notamment. Les écoles seront aussi fermées pour la semaine, par mesure préventive.

Pour la suite, le chef de Mistissini demande d’attendre « les rapports de la communauté ». « Je sais que c’est parfois difficile. La panique peut s’installer, mais nous apprécierions vraiment que vous attendiez nos rapports. Si quoi que ce soit change, nous vous aviserons », a-t-il promis.

Quelque 4000 personnes demeurent dans la communauté de Mistissini. En incluant les 11 000 personnes déjà évacuées, une évacuation de ce secteur ferait donc grimper le bilan jusqu’à 15 000, voire 16 000 personnes.

Pour François Legault, il s’agit d’un deuxième faux pas de communication en quelques jours. Lundi, il avait affirmé que les autorités allaient être « obligées de laisser brûler Clova », vu l’intensité du brasier. La SOPFEU avait toutefois peu après nuancé ses propos, en précisant « qu’aucune résidence du village n’a encore été détruite par le feu », mais que « certains chalets pourraient cependant avoir été brûlés ».

Des équipes mobilisées, assure Dubé

Partout, les équipes de santé sont mobilisées pour évacuer les patients et résidents de CHSLD qui devront l’être, a par ailleurs assuré mercredi le ministre de la Santé, Christian Dubé. La veille, le personnel a été à pied d’œuvre une partie de la nuit pour transférer les usagers de Chibougamau vers Roberval et Montréal.

« Hier soir jusqu’à minuit, il y avait encore des gens qui avaient nolisé un avion pour partir de Chibougamau. On ne parle pas juste d’hôpitaux, mais de CHSLD aussi, ce ne sont pas toujours des patients qui sont faciles à déplacer », a expliqué M. Dubé qui a remercié les employés du réseau.

On déplace vraiment les personnes les plus vulnérables, celles qui sont plus longues à déplacer parce qu’on ne voudrait pas arriver à la dernière minute et ne pas être capable de le faire. Christian Dubé, ministre de la Santé

Pour l’heure, les ressources aériennes sont suffisantes. « On va chercher des appareils Pilatus dans le privé, on travaille beaucoup avec Airmédic qui a les avions pour faire ça alors oui, pour le moment ça va très bien », a fait valoir M. Dubé.

« Tout est prêt » à Chapais

Presque simultanément, à environ 130 kilomètres de Mistissini, la mairesse de Chapais, Isabelle Lessard, a indiqué en point de presse que « tout est prêt » pour évacuer, sans toutefois en donner l’ordre formel. Si ce dernier se concrétisait, c’est Saint-Félicien qui devrait accueillir la majorité des citoyens de Chapais, a indiqué François Legault.

Si on doit quitter et évacuer, tout va être prêt. Il y aura du transport pour les gens qui n’ont pas de voiture et un centre d’hébergement pour ceux qui n’auront pas d’endroit. On n’aura pas à s’inquiéter. Isabelle Lessard, mairesse de Chapais

Or, selon ses dires, « le feu est encore loin de la ligne limite d’évacuation obligatoire ». « Mais l’accès aux services essentiels va peut-être jouer en ligne de compte au courant de la journée. C’est pourquoi on vous demande de rester à l’affût », a indiqué Mme Lessard.

Elle a aussi indiqué que des résidants d’autres municipalités situées au nord sont en évacuation et pourraient donc passer par Chapais. « Là, on va voir ces gens-là passer. Ne paniquez pas, ces gens-là n’ont pas le choix de passer par ici pour évacuer, donc c’est normal, il va y avoir plus de trafic », a-t-elle dit.

Si Chapais vient à être évacuée, il faudra suivre un protocole, a précisé la mairesse. « La seule option pour quitter la ville, c’est au niveau de la route 167 en direction du Lac-Saint-Jean. Ce sera par là qu’on devra quitter au besoin », a-t-elle dit, rappelant que la route 113 est toujours fermée. Une évacuation partielle de Chapais avait déjà eu lieu la semaine dernière, alors que 400 résidants avaient reçu l’ordre de quitter la ville.

En point de presse mercredi, M. Legault a également fait valoir qu’il demeure très important que les évacués de Lebel-sur-Quévillon ne retournent pas à la maison pour le moment. « Je veux apporter une précision : il y a l’usine Nordic Kraft, où il y a beaucoup de mazout. C’est très important que les gens ne retournent pas à Lebel-sur-Quévillon », a-t-il indiqué.

Situation stable à Sept-Îles La Ville de Sept-Îles a de son côté annoncé mercredi que le feu 215, au nord du lac des Rapides, est maintenant considéré comme « contenu » par la SOPFEU. Le feu 378, lui, a été ralenti par la pluie et demeure calme dans sa partie sud, où des pompiers font du travail au sol. Dans sa partie nord, où de la fumée est toujours visible, un avion-citerne était sur place mercredi. Selon la Santé publique, la qualité de l’air est maintenant « bonne » à Sept-Îles et « les risques pour la santé sont faibles ». Les patients évacués ont d’ailleurs commencé à être rapatriés par le CISSS de la Côte-Nord, mais l’opération prendra plusieurs jours. Toutes les écoles ont quant à elles pu être rouvertes. Des pompiers seront présents dans la communauté dans les prochains jours pour répondre aux questions des citoyens ayant été évacués.

Avec Fanny Lévesque, La Presse