(Montréal) Un incendie brûle toujours à 6 kilomètres de Sept-Îles, ce qui force les autorités à maintenir un avis d’évacuation dans plusieurs secteurs. Les résidants de la municipalité de la Côte-Nord se sont d’ailleurs réveillés avec un nuage de fumée brun orangé plus épais que jamais.

Sept-Îles a annoncé lundi qu’elle maintient l’avis d’évacuation pour les secteurs des Plages, de Moisie, du lac Daigle et de la communauté de Mani-utenam. « Même si on peut avoir l’impression qu’ils sont loin, les feux sont à nos portes », a expliqué Kateri Champagne Jourdain, ministre responsable de la région de la Côte-Nord, en conférence de presse.

« C’est une situation sans précédent », a-t-elle ajouté.

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, a précisé que le feu numéro 378, celui près de la rivière Moisie Nipissis, a continué de progresser vers le nord dimanche et a gagné en activité en après-midi.

« Il demeure encore des inquiétudes quant à la progression et au comportement du feu. Avec les informations que nous avons eues ce matin, et toujours avec en tête la priorité de protéger les gens, nous maintenons donc pour la journée l’avis d’évacuation en vigueur », a-t-il décrété.

Le maire a souhaité que la pluie annoncée dans les prochains jours ainsi que les interventions des pompiers sur le terrain puissent permettre aux citoyens de regagner rapidement leur domicile.

Le feu à proximité de la ville a d’ailleurs provoqué un épais brouillard de fumée sur la municipalité, ce qui a surpris Stéphanie Giasson lorsqu’elle est sortie de sa maison pour se rendre à son travail, à 7 h 40. « La fumée est épaisse comme un gros brouillard. On ne voyait pas le bout de la rue. Depuis quelques jours, on voit toujours un peu de fumée dans les airs, mais jamais comme ça. C’est exceptionnel ! », raconte-t-elle.

« Au début, on croyait que le feu avait atteint la ville, car ça sent très fort. Mais je crois que c’est à cause de la direction des vents. Ça reste inquiétant, car le feu est à quelques kilomètres de la ville », ajoute-t-elle.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord a indiqué que la qualité de l’air sera mauvaise toute la journée de lundi. « Le panache de fumée se dirige vers Sept-Îles et Port-Cartier. De grandes quantités de fumée pourront survenir par intermittence durant cette période », a écrit le CISSS sur sa page Facebook.

La Direction de santé publique recommande à la population de Sept-Îles et de Port-Cartier de demeurer à l’intérieur, de fermer les fenêtres et les portes des maisons ou des lieux de travail et d’éviter de faire des activités physiques intenses à l’extérieur.

155 feux actifs

Au total, 155 feux sont toujours actifs à travers la province. La Ville de Lebel-sur-Quévillon, où des évacuations sont en cours, tiendra également un point de presse à 11 h.

À Val-d’Or, la municipalité a levé l’avis d’évacuation dans les secteurs de Louvicourt urbain et de lac Wyeth.

« Les deux incendies en activité dans le secteur est de Louvicourt ne représentent plus une menace pour ces secteurs », a indiqué la municipalité sur sa page Facebook.

Le lac Gueguen, le lac Matchi-Manitou et le lac Villebon demeurent évacués par mesure préventive. Le centre multisport de la région a d’ailleurs été aménagé afin d’accueillir les évacués de Val-d’Or, mais aussi des communautés de Lac-Simon, Kitcisakik et Lebel-sur-Quévillon.

Dimanche, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a indiqué que les pompiers se concentrent actuellement sur 35 incendies. « Ces feux que nous avons pris en charge ont été définis pour protéger nos infrastructures névralgiques, comme Hydro-Québec, et protéger notre population et leurs biens », a-t-il déclaré en conférence de presse.

