Les incendies de forêt continuent de causer dommages et casse-tête un peu partout au Québec. Les résidants de la communauté autochtone de Lac-Simon se sont ajoutés samedi matin aux milliers d’autres évacués dans la province. Et la situation est toujours inquiétante à Lebel-sur-Quévillon, où un incendie menace la municipalité.

Le chef de Lac-Simon a émis un avis d’évacuation samedi matin pour tous les résidants de Lac-Simon, communauté autochtone située en Abitibi-Témiscamingue, en raison de la fumée des incendies.

La toxicité de l’air et de la fumée est la principale cause de l’évacuation, a-t-il écrit sur Facebook. Déjà, vendredi soir, M. Wabanonik indiquait sur son compte que les hôtels de Val-d’Or étaient pleins et que la priorité avait été donnée aux aînés et aux personnes malades.

Le chef de la communauté demande aux membres de préparer un séjour d’au moins deux jours, d’amener l’essentiel et de penser aux médicaments.

Un peu plus tard dans la journée, le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue a recommandé aux résidants des MRC de la Vallée-de-l’Or et d’Abitibi de se confiner pour éviter la fumée.

Lebel-sur-Quévillon dans le chemin du feu

À 650 kilomètres au nord de Montréal, la municipalité de Lebel-sur-Quévillon en Jamésie est toujours à risque samedi matin. L’endroit est presque désert depuis l’évacuation obligatoire de tous les citoyens vendredi soir. « L’incendie a progressé dans la nuit comme prévenu, a expliqué Mélanie Morin, porte-parole pour la SOPFEU pour l’Abitibi-Témiscamingue. L’incendie serait rendu à proximité de l’usine Nordic Kraft. Avec le virement des vents de l’est aujourd’hui, les vents poussent l’incendie vers la communauté et vers la route 113. »

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK D’ANIK BOUDREAULT Un avion survolant Lebel-sur-Quévillon

Une vingtaine de pompiers forestiers sont à pied d’œuvre pour créer un coupe-feu entre le lac Quévillon et la route 113 afin de protéger la municipalité, souligne-t-elle. Deux avions-citernes arrosent aussi le brasier. Des asperseurs sont installés à l’usine Nordic Kraft pour éviter que le feu ne touche des substances qui y sont entreposées.

« Ça demeure préoccupant », a souligné le maire de Lebel-sur-Quévillon en conférence de presse en début d’après-midi. Il a remercié la population pour sa collaboration pendant les évacuations. Un peu plus tôt, il avait indiqué à La Presse qu’une vingtaine de résidants refusaient toujours de quitter la municipalité. « On est sur ces cas-là, on essaie de les convaincre de partir aujourd’hui, affirme-t-il. C’est très peu. Les 2000 premiers évacués, ça s’est passé super bien hier. »

Les résidants de Chapais réintégrés

Pendant ce temps, les résidants de Chapais ont applaudi la mairesse Isabelle Lessard lorsqu’elle a annoncé samedi matin en conférence de presse qu’ils pourraient rentrer chez eux.

Environ la moitié des habitants de la municipalité sont évacués depuis mercredi soir. La nuit a été favorable à Chapais, a indiqué Mme Lessard. Le travail pour bloquer les feux — une ligne d’arrêt mécanisée — était en voie d’être terminé samedi matin.

Le nombre d’incendies dans la province a commencé à diminuer en milieu de journée samedi, après avoir augmenté rapidement dans les derniers jours. Après avoir atteint un sommet de 144 feux actifs recensés par la SOPFEU samedi matin, ce nombre était redescendu à 138 vers 13 h 30.