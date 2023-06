Les résidants invités à se confiner à cause de la fumée des incendies

Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue recommande à la population des MRC de la Vallée-de-l’Or et d’Abitibi de se confiner en raison de la fumée des incendies de forêt qui font rage dans la région.

Le confinement est déclaré de samedi jusqu’à dimanche à 9 h, a indiqué le CISSS par communiqué samedi.

Une grande vigilance est aussi requise pour l’ensemble des Témiscamiens, affirme l’institution publique.

La population est invitée à rester à l’intérieur de leur résidence avec ses animaux de compagnie. Elle est aussi priée de fermer les fenêtres et de limiter les échanges d’air avec l’extérieur et de ne pas laisser les personnes vulnérables seules et d’éviter toute activité physique intense.

Les personnes plus vulnérables à la fumée sont les enfants, les femmes enceintes, les aînés, les personnes asthmatiques, les personnes souffrant de problèmes cardiaques et celles qui ont des maladies respiratoires, comme l’emphysème et la bronchite chronique.

Ailleurs en Abitibi-Témiscamingue, le CISSS recommande d’éviter les activités physiques intenses.

La dégradation de la qualité de l’air provient d’un intense panache de fumée qui s’est déclaré à 18 h vendredi, explique le CISSS.