(Québec) Les autorités ont demandé l’évacuation de 10 000 personnes à Sept-Îles en raison d’un incendie de forêt hors de contrôle qui a progressé rapidement dans la nuit de jeudi à vendredi. Le gouvernement Legault a demandé l’aide des Forces armées canadiennes.

« Je viens de communiquer avec le gouvernement fédéral afin d’obtenir de l’aide des forces armées canadiennes pour la situation des incendies de forêt. On a une très belle collaboration et on fait tout en notre pouvoir pour aider les gens de la Côte-Nord », a indiqué le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel sur les médias sociaux en fin d’après-midi.

En début de journée, il indiquait qu’il y avait « à peu près 10 000 personnes qui sont évacuées de façon préventive du côté de Sept-Îles, il y en a à peu près 1000 du côté de Chapais ».

À Sept-Îles, qui compte près de 25 000 habitants, l’évacuation est obligatoire dans le secteur du Lac-Daigle, des Plages et de Moisie, a précisé le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, en point de presse vendredi matin.

L’évacuation de Lac-Daigle était déjà en cours en matinée. Quant aux résidants des Plages et de Moisie, ils ont jusqu’à 16 h vendredi pour quitter leur domicile. Ce feu « a pris une ampleur qui n’était pas attendue [jeudi] et c’est ce qui justifie cette évacuation », a précisé le maire Beaupré. « Hier soir, les dernières informations, ça n’allait pas dans ce sens-là, mais le feu a beaucoup progressé », de sorte qu’il « pourrait y avoir une jonction entre les deux feux qui sont actuellement en activité », a-t-il expliqué.

Évacuation complète de Mani-utenam

La communauté innue de Uashat Mak Mani-utenam a également déclaré l’état d’urgence et a annoncé l’évacuation complète de Mani-utenam, situé à une quinzaine de kilomètres de Sept-Îles, en raison de la progression rapide du feu de la rivière Moisie. Les 1500 résidants devront avoir quitté les lieux avant 17 h vendredi soir. Ils pourront être transportés par autobus dans la communauté de Pessamit, où ils seront accueillis.

Le feu 215, qui s’est déclaré mercredi à 17 h, à une dizaine de kilomètres au nord de Sept-Îles (au nord du lac Daigle) était considéré stable vendredi matin. C’est plutôt le feu 172 [de la rivière Moisie], qui a progressé de façon très importante vers le sud durant la nuit, et continuait de progresser très rapidement vendredi matin, ont précisé les autorités.

C’est cet incendie qui préoccupe le plus gros employeur de la région, la multinationale Rio Tinto. Elle a dû interrompre ses activités de transport de minerais de fer, car elle a fermé pour une durée de sept jours le chemin de fer privé qu’elle opère, le Quebec North Shore and Labrador, et qui relie Sept-Îles à Labrador City.

Fermeture du chemin de fer

« Pour le moment, les principales infrastructures n’ont pas été touchées sérieusement, mais il y a des infrastructures de communication qui sont endommagées [le réseau de fibre optique et une tour de communication], tandis que des poteaux sont tombés en travers et en bordure de la voie ferrée. Notre brigade poursuit ses efforts pour protéger un pont et une tour situés au mile 12 et nous continuons à collaborer avec la SOPFEU », a indiqué le porte-parole de l’entreprise Simon Letendre.

La fermeture de ce chemin de fer vient d’enclaver Shefferville, car le train de passagers ne peut plus circuler non plus. La communauté de Matimekosh est « plus isolée que jamais », a indiqué Ian Lafrenière, le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations.

De son côté, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord a annoncé qu’il suspendait « jusqu’à nouvel ordre » toutes ses activités « non urgentes » à l’Hôpital de Sept-Îles en raison des incendies de forêt. Il a donc fermé les cliniques externes, et les services d’endoscopie et d’imagerie médicale.

Les informations seront mises à jour d’heure en heure, a fait savoir la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

Les citoyens sont invités à se tenir informés par la page d’Urgence Québec.

Les zones de travaux sur les routes 138 et 172 seront levées pour faciliter l’évacuation et où ce ne sera pas possible, il y aura des signaleurs, a précisé la ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain. L’arrêté ministériel de Québec interdit également d’aller en forêt sur les terres publiques, a-t-elle rappelé.

À Sept-Îles sur la Côte-Nord, des centres d’hébergement ont été ouverts. « On invite nécessairement la population à aller chez la famille. Ce n’est pas simple, c’est pas mal de monde. On parle de 2000 à 3000 personnes qui ont besoin d’hébergement. On est en contact avec le maire et la Croix-Rouge », a ajouté M. Bonnardel. Des centres d’hébergement se mettent sur pied à plusieurs endroits, dont Port-Cartier, Forestville et Baie-Comeau.

Appel à l’aide

La majorité des 118 brasiers en activité sont hors de contrôle, indique la SOPFEU. Du nombre, 114 se trouvent dans le sud du Québec, sous la limite nordique des forêts attribuables à l’industrie forestière ; les quatre autres se trouvent en zone nordique et ne sont pas combattus.

L’un des incendies les plus vastes se trouve aux portes de la ville de Chapais, dans le Nord-du-Québec, et couvre près de 1400 hectares, soit 14 km⁠2. Une partie de la ville a été évacuée.

Un brasier encore plus important fait rage à une cinquantaine de kilomètres au nord de Dolbeau-Mistassini, au Lac-Saint-Jean, couvrait près de 2000 hectares (20 km⁠2), mais ne représente pas une menace pour la ville.

L’ensemble des effectifs de la SOPFEU ont été rapatriés au Québec, où ils combattent 20 incendies de forêt, sur les 118 en cours : 400 pompiers sont à pied d’œuvre. Québec a également demandé de l’aide au Mexique, aux États-Unis et au Portugal.

Le premier ministre François Legault s’est dit inquiet de la situation. « On est en train de s’assurer que tout ce monde-là soit bien logé. [Jeudi], les feux ont aussi déclenché chez Hydro-Québec un système qui a fait qu’il y avait 250 000 foyers qui n’avaient pas d’électricité. On est rendu ce matin à 5000 qui n’ont pas d’électricité », a-t-il affirmé.

Le gouvernement du Québec demande à tous les Québécois « de ne pas aller en forêt » pour éviter de provoquer de nouveaux feux, et « d’accepter de suivre les consignes » d’évacuation.

La SPCA Côte-Nord, de son côté, n’a pas attendu pour se mettre en quête de familles d’accueil pour ses 40 chats et 17 chiens. « Nous devons nous préparer au pire, car nous serons le prochain secteur touché par l’évacuation [si elle en vient à cela] », a indiqué l’organisme avec force points d’exclamation rouges sur sa page Facebook vendredi.

Avec Tommy Chouinard, Ariane Krol et Jean-Thomas Léveillé, La Presse