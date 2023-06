Quelque 400 résidants de Chapais ont reçu mercredi comme consigne d’évacuer le village du Nord québécois et de se rendre à Chibougamau, à une quarantaine de kilomètres, en raison de la menace occasionnée par un important brasier.

« On est en train d’évacuer la moitié de la municipalité qui est à risque pour cette nuit », a affirmé en soirée la mairesse de Chapais, Isabelle Lessard. L’incendie s’est déclaré en après-midi, vers 14 h, et a d’abord forcé l’évacuation de villégiateurs dans les environs de Chapais, dans les secteurs du lac Cavan et du lac de la Presqu’île. L’accès à ces secteurs a depuis été fermé.

« On aime mieux ne pas prendre de chance », a expliqué Mme Lessard, affirmant que la ville de Chibougamau était prête à « accueillir les personnes évacuées pour la nuit ».

« Le feu présente un comportement quand même très important et pourrait être de grande superficie », a indiqué Josée Poitras, agente à la prévention et aux communications du secteur Centre de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

L’incendie faisait toujours rage en soirée mercredi.

Réactions en demi-teinte

Sur le terrain, le pouls des résidants de Chapais est variable, affirme la mairesse de la municipalité de 1300 âmes. « Une partie des gens est convaincue que tout va bien aller, dit-elle, et l’autre est un peu plus inquiète. »

Devant l’incertitude, de nombreuses personnes ont donc pris soin de faire le plein d’essence ou ont pris d’assaut les épiceries. De l’avis de Mme Lessard, il n’y a pas lieu de céder à la panique, bien que cette situation soit « hors du commun ». L’évacuation est faite de manière préventive et pour pallier l’incertitude qu’engendrent les vents changeants dans la région, explique-t-elle.

« On essaie de tenir les foyers le mieux informés possible, mais c’est certain qu’on n’a pas toute l’information non plus. »

Une trentaine d’évacués au Saguenay

À Rivière-Éternité, au Saguenay, un incendie de forêt a forcé l’évacuation d’une trentaine de personnes dans le village. Quatre avions étaient utilisés en cours de journée mercredi pour tenter de contenir le brasier alors que des pompiers municipaux et forestiers s’employaient à faire de même au sol.

La Sûreté du Québec et le ministère des Transports ont été appelés à l’aide afin de contrôler la circulation dans les deux secteurs.

Les deux incendies sont de source humaine, précise Josée Poitras, « puisque la foudre ne s’est pas abattue sur le Québec dernièrement », et ce, alors qu’une interdiction des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité est actuellement en vigueur pour l’ensemble du sud de la province.

« En raison de la météo et du niveau de sécheresse de la végétation, il y a une très grande possibilité d’allumage. [L’interdiction], c’est pour protéger les vies, mais aussi la forêt », rappelle Josée Poitras.