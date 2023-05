Construit en 1973, le pont Touzel est situé sur la route 138 et surplombe la rivière Sheldrake. Sa longueur totale est de 107 mètres et sa largeur, d’un peu plus de 11 mètres.

Québec évalue plusieurs scénarios pour rétablir le lien routier entre la Minganie et le reste de la province, après la découverte d’une fissure ayant forcé la fermeture du pont Touzel pour une durée indéterminée. Un pont temporaire pourrait par exemple être mis sur pied, le temps de réaliser les travaux requis.

« On évalue peut-être éventuellement un autre pont. On évalue aussi des possibilités pour des traversiers », a laissé entendre mercredi la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, en mêlée de presse à Québec.

Après une inspection protocolaire, le pont Touzel a été complètement fermé mardi pour une durée encore indéterminée. Une fissure a été découverte sur la structure métallique du pont, rendant celui-ci potentiellement risqué aux yeux des autorités.

Mme Guilbault soutient que depuis mardi, ses équipes réfléchissent à diverses « solutions alternatives », puisqu’à l’issue des analyses faites par son ministère, qui pourraient prendre jusqu’à 72 heures, « il va y avoir des travaux nécessaires fort probablement, alors le pont va rester fermé ».

Questionnée à savoir si Québec pourrait faire appel aux Forces armées canadiennes (FAC) pour construire un pont temporaire, celle qui est aussi vice-première ministre est demeurée prudente. « C’est ce qu’on est en train de regarder par rapport à la configuration des lieux. Ce ne sont pas tous les ponts qu’on peut installer là », a-t-elle soulevé, sans s’avancer davantage.

Dans l’histoire récente, l’armée canadienne avait notamment été appelée pour construire un pont temporaire dans la région de Laval, afin de rétablir le lien routier avec l’Île-Verte. Plus d’une centaine de militaires avaient alors été dépêchés dans le secteur pour ériger la structure.

Les avions déjà en renfort

Mercredi, un premier avion a décollé vers 9 h de Montréal pour ravitailler la région en marchandises, fournitures médicales et nourriture. Cet avion fera deux voyages aller-retour par jour, pendant au moins trois jours. Un deuxième avion sera disponible pour du transport de personnes. D’autres appareils du genre pourraient éventuellement être déployés au besoin.

« Ce n’est pas une situation facile pour les Nord-Côtiers », a de son côté évoqué mercredi la ministre responsable de la région, Kateri Champagne Jourdain.

Se voulant rassurante, Mme Jourdain a toutefois indiqué que selon CISSS de la Côte-Nord, « il n’y a pas de problèmes au niveau de l’approvisionnement en termes de médicaments ». « Ils commencent déjà à réfléchir, si la situation perdure, à faire en sorte que les rendez-vous non urgents puissent se faire éventuellement à l’extérieur de la région. On est vraiment en mode solutions », a insisté la ministre.

Une ligne spéciale a été mise sur pied pour desservir les populations touchées. Pour toute question relative à la situation actuelle, il est possible de composer le 1-877-644-4545 afin d’obtenir une assistance immédiate.

Malgré son immense territoire, la Minganie abrite moins de 6500 habitants, selon les données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). La majorité d’entre eux vit à Havre-Saint-Pierre. Construit en 1973, le pont Touzel est situé sur la route 138 et surplombe la rivière Sheldrake. Sa longueur totale est de 107 mètres et sa largeur, d’un peu plus de 11 mètres.

Dès novembre 2021, le ministère des Transports avait prévenu dans sa dernière inspection générale qu’il fallait « effectuer un relevé visuel du haut de chaque raidisseur afin de voir s’il y a présence de fissures » sur le pont Touzel. On avait alors conclu que des travaux n’étaient toutefois pas nécessaires dans l’immédiat. Le pont approche de la fin de sa vie utile, vu sa forte exposition à l’érosion des berges, un phénomène qui ne serait toutefois pas en cause dans la fermeture actuelle du pont.

Avec Tommy Chouinard, La Presse