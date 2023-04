La station Mont-Sainte-Anne (MSA) a obtenu le feu vert de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) pour remettre en service la remontée mécanique l’Étoile filante, quatre mois après la chute d’une télécabine. La réouverture est prévue pour samedi matin, a indiqué l’exploitant.

La Presse Canadienne

La RBQ a annoncé vendredi qu’elle lève en totalité son ordonnance relative à l’arrêt des remontées mécaniques de la station exploitée par l’entreprise albertaine Resorts of the Canadian Rockies. MSA a rempli les différentes conditions inscrites dans l’ordonnance du 16 décembre dernier.

Parmi celles-ci figuraient une attestation de sécurité signée par un ingénieur et la vérification des pièces mobiles sur l’ensemble des attaches pour les remontées mécaniques aériennes débrayables.

La RBQ exigeait aussi un plan de formation pour le personnel et un rapport d’expertise visant à expliquer le dysfonctionnement de l’équipement de la remontée l’Étoile filante. Les recommandations devaient également s’appliquer aux autres remontées mécaniques aériennes débrayables.

« Nous avons surveillé étroitement tous les travaux menés par le MSA au cours des derniers mois, menant aujourd’hui à la levée de l’ordonnance », a déclaré le président-directeur général de la RBQ, Michel Beaudoin, dans un communiqué.

« De plus, nous avons exigé dès janvier la mise en place d’une procédure de double vérification pour l’ensemble des remontées mécaniques aériennes du MSA permettant un contrôle plus pointu afin de s’assurer que les installations soient sécuritaires », a-t-il ajouté.

En janvier dernier, la RBQ avait levé partiellement l’ordonnance en autorisant la remise en service des remontées l’Express du sud, l’Express du nord, la Panorama express et la Tortue.

L’ordonnance découlait d’un incident survenu le 10 décembre sur la remontée mécanique l’Étoile filante. Juste avant l’ouverture de la station, une télécabine s’était écrasée au sol. Aucun passager n’était à bord et personne n’avait été blessé.

Dans une mise à jour sur son site vendredi, la direction de Mont-Sainte-Anne se réjouit d’avoir obtenu toutes les approbations de sécurité permettant la remise en activité samedi matin de l’Étoile filante « pour les derniers milles de la saison ».

« Au cours des dernières semaines, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les experts afin de procéder à une analyse exhaustive de la remontée ainsi que de toutes nos pratiques et procédures d’opération, dans le but d’assurer un retour pleinement sécuritaire de la Télécabine », a affirmé Maxime Cretin, vice-président et directeur général de la région de l’Est chez Resorts of the Canadian Rockies.

« Parallèlement, nous avons également mis en place des procédures de contrôle supplémentaires avec la participation de toutes nos équipes d’exploitation afin d’aller au-delà des exigences réglementaires », poursuit-il dans la déclaration.

La station Mont-Sainte-Anne est située dans la ville de Beaupré, à environ une quarantaine de kilomètres à l’est de Québec.