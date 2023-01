La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) autorise la reprise du service de quatre remontées mécaniques de la station de ski Mont-Sainte-Anne.

La Presse

La remontée mécanique L’Étoile filante, où la chute d’une télécabine s’est produite le 10 décembre, doit demeurer fermée.

La RBQ avait ordonné l’arrêt des remontées mécaniques le 16 décembre. Elle exigeait que l’exploitant Resorts of the Canadian Rockies lui fournisse notamment un rapport d’expertise, des attestations de sécurité, et un plan de formation pour autoriser leur remise en service.

« La priorité de la RBQ demeure la sécurité du public. La station Mont-Sainte-Anne nous a fourni l’ensemble des preuves et exigences pour lever partiellement l’ordonnance concernant quatre remontées mécaniques aériennes. La réouverture de L’Étoile filante dépendra du rythme de réalisation des exigences prévues à l’ordonnance par l’exploitant », a indiqué le président-directeur général de la RBQ Michel Beaudoin, dans un communiqué.

Aucune date de réouverture n’a été annoncée par la station.

Plus de détails suivront.