L’objectif de 5 millions a été surpassé avant même le début de l’évènement. Samedi soir, la collecte avait amassé plus de 5 600 000 $ en dons.

Lancé samedi, le 24h Tremblant a récolté plus de 5,6 millions de dollars destinés aux enfants malades — un record. Le nombre de participants était aussi plus élevé que jamais.

« C’est absolument extraordinaire », s’est exclamé au bout du fil le producteur exécutif de l’évènement, Simon St-Arnaud.

La 22e édition du 24h Tremblant, dont le coup d’envoi a été donné samedi, a mobilisé un nombre record de 4300 participants sur place.

Les équipes ont pris le départ au pied de la montagne sur le coup de midi et se relaieront pendant 24 heures à pied, en ski alpin ou pour la première fois cette année, en randonnée alpine.

Malgré l’inflation, les Québécois ont été plus généreux que jamais : l’objectif de 5 millions a été surpassé avant même le début de l’évènement. Samedi soir, la collecte avait amassé plus de 5 600 000 $ en dons.

« On a explosé la collecte. Et ça continue jusqu’à dimanche. C’est beaucoup d’argent et ce sont aussi beaucoup de petits dons », s’est réjoui M. St-Arnaud.

Après deux éditions marquées par la pandémie, dont l’une s’est déroulée à distance, c’était un retour à la normale pour le populaire évènement. « Les gens avaient le goût de s’offrir un vrai 24h. Les gens se sentaient mobilisés », a constaté M. St-Arnaud.

Les profits de la collecte de fonds seront redistribués à la Fondation Charles-Bruneau, à la Fondation du CHEO et à la Fondation Tremblant.