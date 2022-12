« Très honnêtement, la stratégie n’a pas bougé depuis sept ou huit jours, dans le sens où c’est toujours de nourrir les animaux, d’être très patients, de les attirer tranquillement », a fait savoir le porte-parole de la Fédération de l’Union des producteurs agricoles (UPA) de la Mauricie, Jean-Sébastien Dubé à la suite d’une rencontre avec les principaux acteurs du dossier samedi.

ÉRIC FAUCHER Le Nouvelliste

« Vous avez été au fait, hier, qu’il y avait une opération de drones. C’était en complément de cette stratégie-là puisqu’on voulait avoir une idée plus précise de la localisation et voir si on pouvait aller chercher du matériel supplémentaire. Il y a aussi des caméras qui ont été installées », ajoute-t-il.