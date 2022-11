Les régions côtières de la Gaspésie et de la Côte-Nord doivent s’attendre dimanche à une première bordée de neige et à de forts vents qui, couplés aux précipitations, nuiront à la visibilité sur les routes.

La Côte-Nord et la Gaspésie ont reçu leur première bordée de neige de la saison ce week-end. On prévoyait dimanche après-midi des accumulations jusqu’à 40 cm par endroit au courant de la nuit.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

« Plus on se déplace à l’Est et plus les accumulations seront importantes », a résumé Frédéric Dubuis, météorologue chez Environnement Canada. « En Gaspésie, on attend du 20 à 40 cm », a-t-il détaillé.

Il était déjà tombé près de 15 cm en après-midi dimanche à Sept-Îles, sur la Côte-Nord, où un système a laissé des flocons à partir de vendredi soir. Or, « c’est l’arrivée du prochain système pour cette nuit qui va laisser quand même plus de neige », a précisé l’expert dimanche.

« Pour la Côte-Nord, à Baie-Comeau et Sept-Îles, on va être aussi sur les 15 cm environ, et c’est vraiment à partir de la Minganie, Natashquan, qu’on aura plus 20 à 40 cm. »

Les régions côtières de la Gaspésie et de la Côte-Nord doivent aussi s’attendre à de forts vents qui, couplés aux précipitations, nuiront à la visibilité sur les routes. Les bourrasques pourraient atteindre 60 km/h.

Plus au sud-ouest, la pluie pourrait se transformer en neige dans la ville de Québec au courant de la soirée dimanche. Quelques endroits plus élevés en Estrie pourraient voir une accumulation de neige. Dans les deux cas, seulement quelques centimètres étaient attendus dimanche.

Le site web d’Environnement Canada indiquait également dimanche de faibles averses de neige en cours en Abitibi-Témiscamingue, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, et dans le Nord-du-Québec.