Au ministère des Transports à Saint-Jérôme, on m’a dit : ‟Si vous ne signez pas aujourd’hui, on vous expulse !” J’ai paniqué. Je ne connais pas le droit, alors j’ai eu peur d’être expulsé automatiquement, dès le lendemain. En plus, c’était la veille de mon départ pour le Mexique.