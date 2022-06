Un incendie d’importance qui s’est déclaré dans une coopérative d’habitation à Jonquière, tôt vendredi matin, a forcé l’évacuation d’environ 50 personnes. Aucune personne n’est décédée, mais les dommages au bâtiment sont significatifs.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

C’est vers 2 h, dans la nuit de jeudi à vendredi, que les flammes ont commencé se propager sur cet édifice centenaire, très connu de la communauté. Cet ancien pensionnat a aujourd’hui été transformé en coopérative d’habitation abritant des loyers à coût modique.

Les autorités ont estimé dans un bilan préliminaire, vendredi, que pas moins de 52 personnes ont dû être évacuées. Un peu moins d’une cinquantaine de logements ont été touchés par les flammes.

Au total, près de 40 pompiers ont été appelés sur les lieux pour combattre le brasier. « On ne connaît pas la cause de l’incendie pour le moment », a précisé le sergent Martin Doucet, du Service de police de Saguenay, à ce sujet. Deux personnes ont dû être hospitalisées, mais on ne craindrait pas pour leur vie. Aucune autre personne n’a été blessée.

Sur les réseaux sociaux, la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a parlé d’une « triste nouvelle pour les résidents de la coop d’habitation ». « Heureusement nous avons pu éviter le pire et personne n’a été blessé. Nous travaillons présentement avec l’Office municipal d’habitation et les autres intervenants. Je suis de tout cœur avec vous dans cette épreuve », a-t-elle écrit.

« J’offre toute ma solidarité et mon aide aux sinistrés. Je connais très bien cet immeuble, voisin de mon bureau de circonscription », a aussi indiqué le député péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault, en remerciant la Croix-Rouge qui est intervenue pour héberger les sinistrés.

Deux semaines après La Baie

En matinée, la ministre responsable du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, s’est rendue sur les lieux de l’incendie. « On n’a pas de décès, c’est ce qui est important. On a déjà trouvé des logements, et j’ai demandé tout de suite à mon équipe de Québec de trouver des logements dans le privé », a-t-elle mentionné sur les ondes de la station locale de TVA Nouvelles.

Une aide financière d’urgence sera aussi offerte aux sinistrés. À l’aube du 1er juillet, la ministre affirme d’ailleurs avoir « débloqué » des programmes de Supplément au loyer pour venir en aide aux ménages qui se retrouvent sans logement du jour au lendemain.

Mme Laforest s’est toutefois dite désolée « que depuis deux semaines ici, notre région a quand même été touchée ». Cet incendie survient en effet près de deux semaines après un glissement de terrain qui a emporté plusieurs maisons à La Baie. En tout, 187 personnes ont aussi dû être évacuées de 76 maisons en raison des risques de glissements de terrain dans un secteur de La Baie.

De passage au Saguenay–Lac-Saint-Jean mercredi pour y rencontrer les sinistrés de La Baie, François Legault a annoncé une bonification de l’indemnisation qui leur sera accordée. Si la somme maximale remboursée était auparavant de 260 000 $, elle passera maintenant à 385 000 $, soit l’équivalent du coût de reconstruction, a-t-il précisé.

L’indemnisation quotidienne de 20 $ par personne par jour — une somme jugée dérisoire par plusieurs, y compris la mairesse de Saguenay, Julie Dufour — sera aussi doublée, a indiqué le premier ministre. La valeur de leurs meubles, qu’ils n’ont pu récupérer au moment de partir, leur sera aussi remboursée.