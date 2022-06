Quatre blessés par la foudre au Lac-Saint-Jean

« C’est inimaginable, ce qu’on a vécu »

(Réserve faunique Ashuapmushuam) « Pendant une fraction de seconde, c’était blanc et bleu, on ne voyait rien du tout. C’est le plus gros son que j’ai entendu de ma vie. C’est inimaginable, ce qu’on a vécu. » Patrick Bourget, qui a vu la foudre s’abattre sur son campement samedi au Lac-Saint-Jean, est encore ébranlé.