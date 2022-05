Lanaudière

Inquiétudes autour du centre de ski de fond Montagne coupée

Établi dans les années 1970 à Saint-Jean-de-Matha, dans Lanaudière, le centre de ski de fond et de raquette Montagne coupée est réputé et apprécié. L’entreprise Ski Montagne coupée, propriété de Stéphanie Charest et de Nicolas Robert, l’exploite depuis 2016. Le non-renouvellement de son bail, annoncé par le couple au début de février, a suscité un vif élan de solidarité parmi les fondeurs qui fréquentent le centre.