(Montréal) Le service d’obstétrique de l’Hôpital de Ville-Marie, en Abitibi-Témiscamingue, est suspendu jusqu’à lundi matin en raison du manque de personnel.

La Presse Canadienne

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue en a fait l’annonce jeudi à 19 h sur sa page Facebook.

« Les femmes concernées par cette situation ont été contactées et un corridor de service est établi avec l’hôpital de Rouyn-Noranda », peut-on lire dans le message.

Les deux établissements se situent à 130 km de distance, soit environ 1 h 30 en voiture.

Jeudi midi, une autre rupture de service avait déjà été annoncée de la même manière, cette fois au service d’urgence du centre multiservices de santé et services sociaux, qui devra fermer dans les nuits de vendredi à samedi, samedi à dimanche et dimanche à lundi, entre 19 h 30 et 7 h 30.

Cet évènement a lieu « en raison de la pénurie de ressource infirmière et du désistement de ressources infirmières issues d’agences privées », a fait savoir le CISSS.

« Veillez noter que durant les heures de fermeture du service, les ambulances seront orientées vers le Centre multiservices de santé et de services sociaux de Ville-Marie », a-t-il indiqué.

Ce n’est pas la première fois que les services de santé sont mis à mal en Abitibi-Témiscamingue. En effet, à la mi-avril l’an dernier, le même service d’obstétrique avait été contraint de fermer pendant plus de six mois.

De plus, l’urgence du Centre multiservices de Témiscaming-Kipawa avait annoncé une réduction de ses services en novembre dernier, et avait dû fermer ses portes pendant plusieurs nuits lors de la semaine du 21 mars dernier.