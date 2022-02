(Québec) Quelques centaines de personnes manifestent à nouveau dimanche leur opposition aux mesures sanitaires devant l’Assemblée nationale à Québec.

Hugo Pilon-Larose La Presse

Les manifestants sont rassemblés devant la fontaine de Tourny, un carrefour situé entre les jardins du Parlement et le parc de l’Esplanade, face au Vieux-Québec. Habillés chaudement – le lieu est situé dans un corridor de vent – ils ont participé en fin d’avant-midi à une séance de méditation collective en attendant des discours.

Des klaxons de camions stationnés en bordure du boulevard René-Lévesque klaxonnent depuis près de 11 h. Les camions arborent des pancartes annonçant un « convoi de la liberté », des drapeaux du Québec, du Canada et des patriotes, ainsi que des slogans invectivant les premiers ministres François Legault et Justin Trudeau.

Dans une ambiance festive, les manifestants dansent et se donnent des accolades en agitant des pancartes qui exigent la fin des mesures sanitaires et de l’état d’urgence. Des centaines de toutous pour enfants sont également accrochés sur les installations de la fontaine et sur les arbres avoisinants, un symbole utilisé pour demander au gouvernement d’enlever les mesures sanitaires dans les écoles.

PHOTO CAROLINE GRÉGOIRE, LE SOLEIL Plusieurs manifestants réclament la fin du port du masque pour les enfants et l’abandon définitif du passeport vaccinal.

Plusieurs enfants accompagnent leurs parents pour ce deuxième week-end de manifestations contre les mesures sanitaires à Québec. « On est ici pour défendre la liberté, c’est un enjeu extrêmement important », a dit un père à son fils qui courait sur les nombreux bancs de neige sur la Colline parlementaire.

En fin de journée samedi, la police de Québec a indiqué avoir procédé à quatre arrestations : deux pour voies de fait et action indécente et deux en vertu de la réglementation sur la paix et le bon ordre.

Tout près d’une centaine de contraventions ont été remises, dont 46 en vertu de la réglementation municipale, 40 en lien avec le Code de la sécurité routière et 13 en vertu des règles de stationnement.

Avec La Presse Canadienne