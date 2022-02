(Québec) Des milliers de manifestants ont pris la rue samedi bloquant complètement le boulevard René-Lévesque sur près d’un kilomètre, à partir de l’avenue De Salaberry jusqu’à Honoré-Mercier. Les sympathisants au convoi « de la liberté » réclament la fin des mesures sanitaires, et des dizaines de camions ont commencé à arriver de partout dans la province.

Gabriel Béland La Presse

Fanny Lévesque La Presse

Des milliers de manifestants marchaient sur le boulevard René-Lévesque autour de 15 h rendant la circulation routière impossible. Les policiers du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) ont érigé des cônes à la hauteur de l’avenue De Salaberry, près de Cartier, pour permettre la circulation piétonne. Jusqu’à présent, les policiers ont toujours permis une certaine fluidité de la circulation routière.

Les manifestants, dont plusieurs familles, marchent dans le calme au bruit incessant des klaxons entre les deux avenues, dont la distance est estimée à 800 mètres. « Non à la ségrégation » ou encore « 90 % vaccinés, 110 % écœurés », pouvait-on lire sur les pancartes des manifestants.

« Je suis venu dénoncer les gens qui humilient, qui méprisent et stigmatisent les non-vaccinés sur la place publique. On parle d’êtres humains, de Québécois à part entière », a dénoncé Bruno Cossette, rencontré à l’ombre du parlement.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Bruno Cossette est venu de la Mauricie pour manifester.

Ce vétéran d’Afghanistan, double vacciné, est venu de la Mauricie pour demander l’arrêt de l’urgence sanitaire au Québec.

« C’est un cri du cœur. Je demande la fin de l’état d’urgence sanitaire et qu’on restaura la démocratie dans ce building-là, a-t-il expliqué à La Presse. La liberté d’expression au Québec depuis 18 mois, c’est une autoroute de dix voies qui ne va que dans un sens. »

René-Lévesque bloqué à la circulation

Quelques camions étaient déjà arrivés jeudi et vendredi. Mais samedi, ils ont commencé à arriver en grand nombre de la Beauce, de l’est du Québec ou encore de la Montérégie.

La police de Québec ne permettait jusqu’à présent qu’aux camions de s’arrêter le long du boulevard René-Lévesque. Plusieurs manifestants en voiture ou en camionnette étaient donc contraints de tourner en rond dans leur véhicule. Mais depuis le milieu de l’après-midi, des dizaines de voitures sont immobilisées sur René-Lévesque, derrière ou à côté des poids lourds.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Des camions stationnés le long du boulevard René-Lévesque

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE 1 /8















Le maire de Québec n’a pas voulu dire si ces camions pourront rester pour la nuit, ou après dimanche.

« Présentement, ils sont là pour la manifestation. Après ils vont devoir circuler. La tactique policière va se mettre en œuvre », a expliqué le maire de Québec, Bruno Marchand, samedi.

La police va décider quand ils vont partir. Ce n’est pas possible de vivre ce qu’Ottawa vit présentement. Bruno Marchand, maire de Québec

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) confirme de son côté que le dialogue se poursuit avec les organisateurs de la manifestation. « On n’est pas à l’étape de décider quand les camions devront quitter [les lieux], on est en constante évaluation de la situation, qui évolue d’ailleurs d’heure en heure », a indiqué le porte-parole du SPVQ, David Pelletier.

Le maire insiste toutefois pour dire que « jusqu’à maintenant ça se fait pacifiquement ». « Les gens le font bien, pacifiquement, il y a des familles, des enfants. Tant que ça se déroule comme ça, il n’y a aucun problème. »

Le SPVQ souligne qu’un constat d’infraction a été donné à un manifestant samedi pour l’utilisation « d’une pièce pyrotechnique dans un endroit public ». La Sûreté du Québec est aussi sur le terrain. D’autres corps policiers offrent également une assistance à la police de Québec.

Claude Pomerleau, de la Beauce, brandissait une pancarte à l’effigie du Parti conservateur du Québec d’Éric Duhaime.

« J’ai 56 ans, j’ai voté deux fois dans ma vie. J’ai tout le temps annulé mes votes. La dernière fois j’ai voté pour la CAQ mais là je suis un "cacu" comme on pourrait dire », a lancé l’homme, qui se décrit comme un cocu de l’urne.

« On met Legault dehors et on enlève toutes les lois complètement inutiles faites pour rien, surtout pas pour une grippe qui fait capoter tout le monde pendant deux ans », ajoute-t-il.

Des contre-manifestants au rendez-vous

Une poignée de contre-manifestants s’étaient donné rendez-vous. « Un klaxon pour la vaccination », criaient-ils.

« Oui, c’est possible d’être fâchés, d’être tannés, mais c’est irréaliste de penser qu’on peut mettre fin aux mesures sanitaires tout de suite. C’est complètement farfelu. Ces revendications n’ont aucun sens », estime Jean-Sébastien Ménard, qui était sur place avec quatre autres contre-manifestants.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Jean-Sébastien Ménard

« Ça fait deux ans que la population du Québec est solidaire, qu’on se bat contre un virus. On est solidaires des camionneurs qui travaillent et qui permettent de garder une vie confortable. On est solidaires du personnel du milieu hospitalier qui en arrache. Ce sont eux qui sont au front », a ajouté celui qui a créé la page Facebook l’Observatoire des délires conspirationnistes du Québec.