Québec envahie par les camions et les klaxons

(Québec) Des milliers de manifestants ont convergé samedi sur la colline parlementaire à Québec pour demander la fin des mesures sanitaires, et des dizaines de camions ont commencé à arriver de partout dans la province.

« Non à la ségrégation » ou encore « Fuck Legault » pouvait-on lire sur les pancartes des manifestants, qui marchaient dans le bruit assourdissant des klaxons.

« Je suis venu dénoncer les gens qui humilient, qui méprisent et stigmatisent les non-vaccinés sur la place publique. On parle d’êtres humains, de Québécois à part entière », a dénoncé Bruno Cossette, rencontré à l’ombre du parlement.

Ce vétéran d’Afghanistan est venu de la Mauricie pour demander l’arrêt de l’urgence sanitaire au Québec.

« C’est un cri du cœur. Je demande la fin de l’état d’urgence sanitaire et qu’on restaura la démocratie dans ce building-là, a-t-il expliqué à La Presse. La liberté d’expression au Québec depuis 18 mois, c’est une autoroute de dix voies qui ne va que dans un sens. »

Une poignée de camions étaient arrivés jeudi et vendredi. Mais samedi, ils ont commencé à arriver en grand nombre de la Beauce, de l’est du Québec ou encore de la Montérégie.

La police de Québec ne permet qu’aux camions de s’arrêter le long du boulevard René-Lévesque. Plusieurs manifestants en voiture ou en camionnette sont donc contraints de tourner en rond dans leur véhicule.

Une poignée de contre-manifestants s’étaient donné rendez-vous. « Un klaxon pour la vaccination », criaient-ils.

« Oui, c’est possible d’être fâchés, d’être tannés, mais c’est irréaliste de penser qu’on peut mettre fin aux mesures sanitaires tout de suite. C’est complètement farfelu. Ces revendications n’ont aucun sens », estime Jean-Sébastien Ménard, qui était sur place avec quatre autres contre-manifestants.

« Ça fait deux ans que la population du Québec est solidaire, qu’on se bat contre un virus. On est solidaires des camionneurs qui travaillent et qui permettent de garder une vie confortable. On est solidaires du personnel du milieu hospitalier qui en arrache. Ce sont eux qui sont au front », a ajouté celui qui a créé la page Facebook l’Observatoire des délires conspirationnistes du Québec.