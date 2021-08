Une vieille de tornade et d’orages violents a plutôt été lancée dans les secteurs d’Amqui, de la vallée de la Matapédia, du parc national de la Gaspésie et de Murdochville.

Des avertissements de tornades en Gaspésie et dans le Bas-Saint-Laurent

Des tornades pourraient survenir dans certaines régions de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent, a prévenu Environnement Canada jeudi après-midi. L’organisation recommande de se mettre immédiatement à l’abri dès que le début du phénomène météorologique est aperçu.

Coralie Laplante La Presse

Un avertissement de tornade et d’orages violents est en vigueur dans les régions de New Carlisle-Chandler, et de Restigouche-Bonaventure.

Une vieille de tornade et d’orages violents a plutôt été lancée dans les secteurs d’Amqui, de la vallée de la Matapédia, du parc national de la Gaspésie et de Murdochville.

« À 15 h 53 HAE, les météorologues d’Environnement Canada surveillent un orage violent produisant possiblement une tornade. Des vents destructeurs, de la grosse grêle et de la pluie intense par endroits sont aussi possibles », peut-on lire sur le site web d’Environnement Canada.

Toutefois, à 16 h 50 jeudi, « le plus gros de la menace est passé », selon Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada. « Il y a encore des secteurs sous l’alerte de tornade, mais la menace est en train de s’évacuer vers l’est, au-dessus de la Baie-des-Chaleurs », précise-t-il.

L’alerte de tornade devrait être levée d’ici la fin de la journée, indique le météorologue, en disant que les risques d’orages violents ne doivent pas être négligés.

Si une tornade se déclare, il est recommandé de rentrer à l’intérieur d’un bâtiment solide, de se diriger au niveau le plus bas, loin des fenêtres et des murs extérieurs, comme dans un sous-sol ou dans une salle de bain. En dernier recours, il est indiqué de se coucher sur le sol dans un endroit bas et de protéger sa tête.

Une tornade peut être reconnue par un bruit de grondement, un nuage en entonnoir et des débris qui tourbillonnent près du sol ou dans les airs.

Le phénomène météorologique se produit lorsque des vents tournent dans différentes directions, ou « qu’ils vont avoir différentes forces à différents niveaux d’atmosphères », explique Simon Legault.

Lorsque ces tourbillons sont pris au sein d’une cellule orageuse, la masse d’air s’étire, ajoute-t-il. « Ça fait comme une patineuse qui se rapproche les bras du corps […] ça fait une colonne d’air qui tourne rapidement. Lorsque c’est relié du sol jusqu’aux nuages, c’est ce qu’on appelle une tornade. »