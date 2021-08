Près de 42 000 clients se retrouvent sans électricité en Gaspésie.

Florence Morin-Martel La Presse

En début de soirée mercredi, plusieurs villes ont été touchées par une panne qui serait causée par « un bris d’équipement au poste Matapédia », selon les informations d’Hydro-Québec diffusées sur Twitter.

Les clients affectés se trouvent entre autres à Percé, Chandler, New Richmond, New Carlisle, Grande-Vallée, Bonaventure et Gaspé. Dans le secteur de Newport, plus de 6400 clients sont plongés dans le noir. Les hôpitaux de Gaspé et de Chandler ont confirmé à La Presse être touchés par la panne de courant et fonctionner présentement à l’aide de génératrices.

Selon la carte des pannes en cours du site d’Hydro-Québec, le retour est prévu pour 20 h 30. Des équipes sont sur place pour tenter de rétablir le service.