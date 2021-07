Justin Trudeau et la ministre du Revenu national Diane Lebouthillier devant le Rocher Percé

(Gaspé) Justin Trudeau est en Gaspésie, mercredi, pour faire ses plus récentes annonces économiques dans le cadre d’une tournée nationale au parfum de campagne électorale.

La Presse Canadienne

Les libéraux ont conservé de justesse la circonscription de Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine lors des élections de 2019 : Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national depuis 2015, avait conservé son siège, mais par moins de 700 voix. La circonscription, créée en 2003, était représentée par le Bloc depuis 2004, sauf pour un intermède néo-démocrate de quatre ans lors de la « vague orange » au Québec en 2011.

Le premier ministre Trudeau a amorcé mercredi matin sa visite en Gaspésie par une table ronde économique à Percé. Il s’est ensuite promené sur la pittoresque promenade de la ville, pour une séance de photos avec la députée Lebouthillier. Il en a profité pour « serrer des coudes » avec des touristes près du Rocher.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE

Lors du discours d’ouverture de la table ronde, M. Trudeau avait par ailleurs annoncé un soutien fédéral à l’amélioration du quai du port de Cap-aux-Meules, aux Îles-de-la-Madeleine, dans cette même circonscription. Il a annoncé qu’Ottawa retirait son projet de rétrocéder le port à un autre ordre de gouvernement.

Plus tard dans la journée, M. Trudeau devait faire une annonce dans une centrale éolienne à Gaspé, avec le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne, la ministre Lebouthillier et le ministre québécois de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonathan Julien.

Le chef libéral refuse de confirmer s’il y aura des élections à l’automne, mais sa tournée dans les provinces, avec ses annonces de dépenses et de subventions, n’a pas fait grand-chose pour étouffer les rumeurs.