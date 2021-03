Le vœu des amateurs de crabe des neiges qui, par tradition, souhaitent déguster le fameux crustacé à Pâques, sera exaucé. Les crabiers de la zone 17 largueront les amarres mercredi à l’aube, pour une saison qui devrait se terminer le 24 juin. Si les pêcheurs trépignent d’impatience à l’idée de reprendre la mer, ils expriment néanmoins certaines inquiétudes à l’amorce de cette deuxième saison sur fond de pandémie.

Le Soleil

Les pêcheurs appliqueront les mêmes directives que celles de la dernière saison, où des bulles avaient été formées au sein des équipages. « On va barrer les quais au débarquement et on va essayer d’isoler le plus possible nos équipages », précise le coordonnateur des pêches de la Première Nation des Innus d’Essipit, Pierre Léonard.

> Lisez la suite sur le site du Soleil