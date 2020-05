(Saint-Étienne-des-Grès) Une vingtaine de pompiers combattent toujours l’incendie de forêt qui s’est déclaré vendredi en milieu d’après-midi à Saint-Étienne-des-Grès. « Le feu est contenu, mais n’est pas encore maîtrisé », indique Isabelle Gariépy, porte-parole à la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), qui soutient par ailleurs que les informations qui émanent du terrain laissent entrevoir une maîtrise de la situation « en fin d’avant-midi, si tout se passe bien ».

Sébastien Houle

Le Nouvelliste

Le feu qui a détruit deux résidences, selon les dernières informations disponibles, s’est finalement étendu sur une quarantaine d’hectares, estime la SOPFEU. L’incendie étant « contenu », signifie qu’il ne se déplace pratiquement plus, souligne-t-on. Il s’agit maintenant de le maîtriser, avant de passer en phase ultime de l’intervention, c’est-à-dire procéder à son extinction définitive, fait valoir Isabelle Gariépy. « C’est là que les pompiers entrent dans le périmètre et s’assurent qu’il n’y a plus aucune source de chaleur », explique la porte-parole.

