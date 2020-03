(Québec) Le gouvernement du Québec veut payer la moitié du troisième lien avec des fonds dédiés au transport collectif, puisque le tunnel de plusieurs milliards entre Québec et Lévis doit accueillir des autobus.

Gabriel Béland

La Presse

Le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, l’a affirmé mercredi matin. Le gouvernement s’est engagé à terme à investir autant d’argent dans le réseau routier que dans projets les transports en commun.

Pour y arriver, Québec entend comptabiliser la moitié des fonds injecter dans le troisième lien comme une dépense en transport collectif.

Le prix du tunnel sera pris dans les deux enveloppes, à « moitié, moitié », a précisé M. Dubé.

Rappelons que le gouvernement n’a toujours pas annoncé le coût estimé du projet. Il privilégie désormais un tracé entre les centres-villes des deux villes.

Québec a toutefois donné quelques détails sur l’offre de transport collectif : des autobus doivent circuler entre Québec et Lévis par le tunnel, et les utilisateurs pourront descendre dans des stations aménagées dans le Vieux et le centre-ville de Québec.

La suggestion de payer le troisième lien à moitié avec l’argent dédié au transport collectif chicote Étienne Grandmont, directeur général du groupe Accès transports viables.

« Si c’est juste des voies réservées, trois heures en heure de pointe le matin, trois heures le soir, est-ce que ça représente la moitié du projet ? », se demande-t-il.

« Si la moitié de leur budget vient du transport collectif, est-ce que la moitié des utilisateurs seront en transport collectif ? On ne sait pas. Il doit y avoir une espèce de corrélation. »

Ottawa invité à payer 40 %

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE François Bonnardel

Ottawa sera aussi sollicité par Québec. Le ministre des Transports a expliqué mercredi avoir rencontré deux ministres du gouvernement Trudeau il y a deux semaines pour leur parler du troisième lien.

« J’ai rencontré Catherine McKenna et Jean-Yves Duclos à Ottawa voilà deux semaines déjà, a expliqué François Bonnardel. Je leur ai présenté la carte du nouveau tracé, je leur ai mentionné à quel point on était sérieux dans notre démarche, à quel point la place du transport collectif est importante dans le nouveau tracé. »

La discussion a porté sur le financement. « Si on regarde les projets au Québec d’habitude le fédéral finance 40 %, je m’attends donc à aller chercher un financement de 40 % », a précisé M. Bonnardel.

Sans ce financement fédéral, le ministre des Transports a laissé entendre que le tunnel pourrait être assorti d’un péage.

Dans une déclaration écrite, le président du Conseil du trésor fédéral, Jean-Yves Duclos, a rappelé qu’une demande formelle et chiffrée n’avait pas encore été faite à Ottawa.

« En ce qui concerne le projet de troisième lien, nous évaluerons le projet avec grande attention lorsqu’il sera officiellement déposé par le gouvernement du Québec, a écrit le député fédéral de Québec. À l’heure actuelle, nous n’avons pas assez d’informations pour prendre une décision. »