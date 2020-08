Dix travailleurs de l’usine BRP de Valcourt ont été déclarés positifs à la COVID-19.

La Tribune

« Nous confirmons une éclosion de COVID-19 sur les lieux de travail de l’entreprise BRP de Valcourt. Heureusement, la situation a été prise en charge rapidement par les équipes de la Santé publique et la direction de l'entreprise. La collaboration avec l’entreprise est très bonne et toutes les mesures de prévention et contrôle des infections sont mises en place afin d’assurer la sécurité des travailleurs et de la communauté », indique la Dre Geneviève Petit, médecin-conseil à la Direction de santé publique de l’Estrie.

>>> Lisez la suite sur le site de La Tribune