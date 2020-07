Des rails usés ont été réparés à Lac-Mégantic

Des rails usés et endommagés ont été changés et d’autres sont en train d’être réparés à Lac-Mégantic, depuis que la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire a fait une sortie publique la semaine dernière pour dénoncer l’état de la voie ferrée.