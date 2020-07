(Québec) Même si Air Canada va cesser de desservir les Îles-de-la-Madeleine neuf mois par année, l’entreprise assure qu’elle continuera d’assurer une liaison en été.

Gabriel Béland

La Presse

Une porte-parole de l’entreprise, Pascale Déry, l’a affirmé à La Presse vendredi. Pourtant, mardi, elle précisait dans un courriel que la liaison saisonnière qui permet notamment aux touristes de se rendre aux Îles l’été sera « suspendue indéfiniment » après le 7 septembre.

Il s’agissait d’une erreur, dit maintenant la porte-parole, qui veut rassurer les Madelinots et les touristes. « C’est un service saisonnier qui revient », affirme Pascale Déry.

Contacté vendredi, le maire des Îles-de-la-Madeleine ne s’est pas réjoui de ce développement. Il estime que l’incertitude quant à la présence d’Air Canada en région va nuire au tourisme et à l’économie.

« Qui va réserver un billet d’avion pour l’été prochain ? Qui va croire Air Canada ? S’ils viennent, tant mieux. Mais il faudra trouver une solution durable », lance Jonathan Lapierre.

Le maire déplore qu’Air Canada cesse indéfiniment la liaison aux Îles de septembre à juin. « On n’est pas des citoyens de seconde zone. On ne va pas jouer au yoyo. Si vous allez à un restaurant, mais une semaine il est fermé et l’autre il est ouvert, qu’est-ce que vous allez faire ? Vous allez changer de restaurant. »

La suspension par Air Canada pour une période indéterminée de huit lignes régionales au Québec — et 30 au Canada — a jeté une onde de choc aux quatre coins de la province.

Plusieurs élus municipaux demandent aux gouvernements d’entamer une profonde réflexion sur l’avenir du transport aérien en région. Des appels à la création d’un nouveau transporteur québécois se font entendre. Entretemps, plusieurs plus petits joueurs comme Pascan Aviation, Air Creebec et Air Inuit pourraient être appelés en renfort.