Une réunion familiale le jour de la fête du Canada s’est terminée en drame, alors qu’une balade en tracteur a coûté la vie à trois bambins et grièvement blessé trois autres enfants et quatre adultes.

Mayssa Ferah

La Presse

Le conducteur du tracteur a comparu au palais de justice de Granby en après-midi par visioconférence. Le trentenaire a été accusé de négligence criminelle ayant causé la mort de trois personnes lors de la conduite d’un véhicule moteur ainsi que de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles auprès de six personnes, lors de la conduite d’un véhicule moteur. Une ordonnance de non-publication empêche de divulguer tout détail menant à l’identification des jeunes victimes impliquées dans l'accident.

Un douloureux silence accompagne la chaleur étouffante aux abords du rang Saint-Anne, dans le secteur rural de Notre-Dame-de-Stanbridge, en Montérégie. Sur le rang, tout le monde se connaît et se salue chaleureusement. Mais jeudi matin, l’atmosphère était bien différente.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE L’accident s’est produit peu avant 19 h sur le rang Sainte-Anne.

La veille, aux alentours de 19 h, le pire est arrivé. La police a été alertée d’une collision impliquant un tracteur de ferme avec dans sa pelle à bois quelques bûches et une dizaine de personnes, dont six enfants âgés de 1 à 6 ans. Le conducteur, un résident de 38 ans, aurait pris la route pour aller chercher du bois dans sa grange, à quelques kilomètres des lieux.

Pour une raison toujours inconnue, le groupe a été éjecté de la pelle mécanique.

Au passage de La Presse, il ne restait aucune trace de la scène ou du véhicule saisi par la SQ à des fins d’expertise mécanique. De grosses traces de roues se dessinaient à proximité d’un fossé, où on a laissé traîner les bûches tombées, vestiges du funeste évènement.

Deux adultes demeurent toujours à l’hôpital dans un état critique et ont nécessité des interventions chirurgicales. Les autres victimes ont subi des blessures ne mettant pas leur vie en danger, indique-t-on.

Entourage éploré

En avant-midi, le voisinage bouleversé jette des coups d’œil furtifs au lieu du drame, survenu devant une fermette à la peinture défraîchie au toit rouge vif. Aux alentours du bâtiment, un sol jonché de pièces de tracteur délabrées et de jouets d’enfants. À côté, des dizaines de bouteilles de bière, rappelant les festivités de la veille.

Les occupants de la résidence, un homme et une femme affichant un air sombre, ont refusé de commenter.

Des voisins qui connaissent depuis longtemps l’accusé et sa famille parlent d’un conducteur de tracteur expérimenté, un homme fiable et travaillant. « Je ne l’ai jamais vu faire ça, embarquer autant de monde dans la pelle. Je me questionne sur la responsabilité des adultes dans cette histoire, il [le conducteur] n’était pas le seul présent pendant les faits », a indiqué le voisin, qui préfère garder l’anonymat.

Le voisinage, plongé dans la tristesse, demeure secoué par le drame. « Ce sont de super bons voisins et on le voyait conduire son tracteur chaque jour, on est sans voix et extrêmement surpris », chuchote une autre voisine qui n’a pas voulu se nommer, incapable de retenir ses pleurs.