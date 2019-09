Au cours de sa carrière, Alain Poirier s’est fait connaître comme animateur et chroniqueur d’émissions de télévision et porte-parole lors de nombreuses situations de gestion de risque.

(Sherbrooke) Un communicateur bien connu du domaine de la santé au Québec, Alain Poirier, sera le nouveau directeur de la santé publique en Estrie à compter de lundi prochain.

La Presse canadienne

Le Dr Poirier occupera les fonctions par intérim, pendant un an. Il succèdera à Mélissa Généreux qui a annoncé plus tôt cet été son désir d’occuper des fonctions de médecin-conseil à l’Institut national de santé publique du Québec ainsi qu’au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Estrie.

Alain Poirier, un spécialiste en santé publique, a complété un doctorat en médecine et sa spécialité en médecine interne à l’Université de Sherbrooke. Il a été chargé de cours et professeur à la Faculté de médecine et des sciences de la santé.

Il a été pendant près de dix ans sous-ministre adjoint à la Direction générale de la santé publique au ministère de la Santé et des Services sociaux.

Au cours de sa carrière, Alain Poirier s’est fait connaître comme animateur et chroniqueur d’émissions de télévision et porte-parole lors de nombreuses situations de gestion de risque.

Il est d’ailleurs formateur en communication auprès de médecins résidents en santé publique.