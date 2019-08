(Sherbrooke) Un homme risque d’affronter la justice après avoir laissé sa fille de 4 ans seule dans son automobile stationnée, le 18 août dernier, au centre-ville de Sherbrooke.

La Presse canadienne

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) rapporte que l’individu avait abandonné sa petite fille afin de fréquenter un établissement licencié, en soirée.

C’est un passant qui a aperçu la fillette seule dans la voiture. Il a aussitôt alerté les autorités.

Le SPS affirme qu’à leur arrivée, les policiers ont constaté que l’enfant était apeurée, que son pyjama était souillé et qu’elle avait faim et soif.

Peu après, le père, visiblement en état d’ébriété, est sorti de l’établissement où il se trouvait et a avoué aux agents qu’il était bel et bien le père de la petite fille. Le SPS signale qu’il semblait confus et qu’il ne semblait pas réaliser la gravité de sa négligence.

L’individu a été conduit au poste de police où il a été interrogé, alors que la petite fille a été confiée à sa mère. La Direction de la protection de la jeunesse de l’Estrie a été informée de l’affaire.

L’homme a été mis en état d’arrestation avant de pouvoir reprendre sa liberté. Son sort est présentement examiné par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). Il risque d’être accusé de négligence criminelle ou d’abandon d’enfant.