Un tronçon de l'autoroute 50 sera sécurisé

Tristement célèbre pour ses accidents mortels, l'autoroute 50 qui relie Mirabel à Gatineau sera bientôt sécurisée. Québec y aménagera une glissière flexible à haute tension (GFHT) pour séparer les voies et ainsi éviter les collisions frontales, une première dans la province.

Le 28 juillet, une collision a fait cinq blessés sur cette autoroute surnommée « l'autoroute de la mort ». Cet accident est toutefois loin d'être le seul. Depuis le 1er mai 2018, on dénombre 22 accidents matériels impliquant des véhicules, 8 accidents qui ont fait des blessés et 1 accident mortel sur le tronçon visé par ce projet de sécurisation, soit entre la fin des quatre voies à Gatineau et l'ouest du chemin Doherty à L'Ange-Gardien. Les µnombreux accrochages ont forcé les autorités à agir.

Le ministre des Transports du Québec, François Bonnardel, a annoncé qu'une glissière à câbles, aussi appelée GFHT, serait installée au centre de la chaussée afin de réduire les collisions frontales et la gravité des accidents.

« On a relevé un certain enjeu de sécurité à cause de la récurrence des collisions », a dit Rosalie Faubert, porte-parole du ministère des Transports (MTQ) pour la région de l'Outaouais. « Ce projet novateur permettra d'éviter jusqu'à 96 % des collisions frontales. »

Un type de glissière à câbles avait déjà été installé au Québec en 2016 en bordure de l'autoroute afin d'empêcher les sorties de véhicules sur la route 125, à Chertsey, dans la région de Lanaudière. C'est la première fois qu'une glissière flexible à haute tension sera installée au centre de la chaussée. Il s'agit d'un projet de sécurisation très attendu dans le milieu, ajoute Mme Faubert.

D'autres solutions ont été envisagées par le MTQ, comme un muret de béton. Cependant, cette option diminuait la visibilité des usagers de l'autoroute. La glissière offre une meilleure visibilité, et son installation ne demande pas de modifications majeures de la chaussée. La glissière sera installée sur une distance de 5,4 kilomètres.

Le Ministère a également entrepris d'autres actions pour sécuriser l'autoroute 50, comme l'amélioration de la signalisation et l'ajout au système d'éclairage.